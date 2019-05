Volg hier alles over de stakingen in het openbaar vervoer

Welkom in ons liveblog

Goedemorgen! In dit blog houden wij u op de hoogte van alle nieuws rond de stakingsacties in het openbaar vervoer. Hoe komt Nederland op zijn werk? Hoe vergaat het leerlingen, studenten, patiënten? Lopen de wegen vol, of valt het allemaal wel mee? U leest het hier, met hulp van NRC-redacteuren door het hele land.

Alvast enkele mededelingen:

-De staking ging middernacht van start en duurt 24 uur. Van veerpontjes tot metrolijnen, van streek tot stad, nagenoeg alle openbaar vervoer wordt er door geraakt.

-In hoeverre het land plat ligt, zal in de loop van dinsdag blijken. De ov-werknemers kunnen namelijk zelf kiezen of ze deelnemen aan de staking.

-NS raadt af met de trein te reizen. Treinen die sowieso rijden, zijn die tussen Schiphol en Amsterdam CS. Elk kwartier rijdt er nu een trein naar Schiphol. Normaal zijn dat er 25 per uur.

-ANWB raadt forenzen aan bij elkaar in de auto te stappen (of thuis te werken). Rijkswaterstaat en ANWB verwachten grote drukte op de weg.

-Een aantal universiteiten en hogescholen heeft tentamens voor dinsdag opgeschort, waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de hogescholen InHolland, Fontys en de Hogeschool Rotterdam.

