Tweede Kamer wil verbod op ‘homogenezing’

Behandelingen die homoseksuelen, biseksuelen en transgenders moeten ‘helpen’ bij het veranderen van hun seksuele voorkeuren, moeten volgens de Tweede Kamer verboden worden. De meerderheid van de Kamer stemde dinsdag voor een motie om zogenoemde conversiebehandelingen te verbieden. CDA, FVD, PVV, SGP en ChristenUnie stemden tegen.

VVD, GroenLinks, PvdA en D66 stellen in de motie dat de behandelingen kunnen leiden tot fysieke en psychische schade. Ook vinden de partijen dat iedereen in Nederland „in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn”. Bovendien zouden de behandelingen vooral toegepast worden op kwetsbare jongeren, die hun seksualiteit nog aan het ontdekken zijn.

Het is onduidelijk hoeveel conversiebehandelingen worden uitgevoerd in Nederland. De afgelopen jaren kwamen verschillende mediareportages naar buiten over individuele gevallen waarbij mensen, vaak in religieuze kringen, onder druk werden gezet om hun seksuele voorkeur aan te passen.

FVD-Kamerlid Theo Hiddema stemde dinsdag tegen de motie, hij spreekt volgens de NOS over „etalagepolitiek” omdat de Kamer delicten wil verbieden die al strafbaar zouden zijn. Hiermee verwijst hij vermoedelijk naar wetten die discriminatie verbieden. Hiddema stelt dat zijn partij vindt dat iedereen „zijn hobby’s, instincten en overtuigingen op seksueel terrein mag beoefenen zoals hij of zij kiest”.