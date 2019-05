Tweede Kamer onderzoekt vergoeding PVV-Kamerlid Graus niet

Er komt geen onderzoek naar de onkostenvergoeding van Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV). Dat heeft Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) dinsdag bekendgemaakt aan EenVandaag. Het presidium zou niet de instrumenten hebben om tegen Graus op te treden. EenVandaag en de Volkskrant schreven vorige maand dat Graus al jaren 2.000 euro per maand ontvangt omdat hij ver van Den Haag zou wonen, terwijl hij in de praktijk veel dichterbij verblijft.

“De heer Graus heeft aangegeven dat hij in het zuiden woont. Als dat formeel zo is, kun je daar als Kamer niks aan doen”, schrijft Arib. „Zolang de heer Graus formeel staat ingeschreven waar hij staat ingeschreven, kan hij een beroep doen op zo’n regeling.”

Graus woont volgens officiële documenten bij zijn moeder in Heerlen. Maar in werkelijkheid zou hij het merendeel van de tijd in de gemeente Leidschendam-Voorburg (op elf kilometer van het Binnenhof) verblijven. Kamerleden die op meer dan 150 kilometer van Den Haag wonen kunnen aanspraak maken op compensatie van jaarlijks maximaal 24.297 euro, een bedrag dat Graus ook ontving.

Graus zei vorige maand dat hij zich aan de regels houdt en de „perverse onkostenvergoedingen” al jaren onder de aandacht probeert te brengen. Zeker dertig parlementariërs zouden misbruik maken van de regeling, schreef de Volkskrant.