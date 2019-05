Trump hamert in Japan op handelsakkoord

Een royaler onthaal had Donald Trump zich nauwelijks kunnen wensen. Tijdens een dinsdag afgerond, vierdaags staatsbezoek heeft de Japanse premier Shinzo Abe alles uit de kast gehaald om de warme vriendschap tussen de eerste en de derde economie van de wereld te bestendigen. Maar ook onderstreepte Trump in Japan weer eens dat in politieke vriendschappen eigen belangen altijd op de eerste plaats komen.

Abe en Trump hebben elkaar de afgelopen jaren al zo vaak gesproken – gesprekken die vooral over Noord-Korea gingen – dat ze een goede band hebben ontwikkeld. Ze begonnen Trumps bezoek zondag dan ook met een partijtje golf en een lunch met cheeseburgers. Later die dag woonden ze samen een sumo-wedstrijd bij, waarbij Trump de winnaar een enorme, voor de gelegenheid vervaardigde bokaal uitreikte, die President’s cup was gedoopt, met een Amerikaanse arend bovenop.

Maandag was Trump de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan de onlangs aangetreden Japanse keizer Naruhito.

Importheffingen

Naast de wederzijdse hoffelijkheden stonden er zware politieke onderwerpen op de agenda. Net als van China eist Trump van Japan een akkoord dat het Amerikaanse handelstekort moet wegwerken. Trump heeft eerder gedreigd met importheffingen op Japanse auto’s en Abe zal willen voorkomen dat die werkelijk zullen worden ingevoerd. De handelsoorlog tussen de VS en China is het schrikbeeld.

De voor Trump egostrelende ontvangst in Japan heeft echter niets afgedaan aan zijn eis. Op een persconferentie met Abe hamerde hij nog eens op het „ongelofelijk grote” gat tussen de Japanse import en export met de VS. Volgens Trump zal er „waarschijnlijk in augustus” een akkoord zijn, maar de Japanse regering haastte zich dinsdag om die woorden af te zwakken.

Tijdens dezelfde persconferentie toonde Trump zich ongevoelig voor de dreiging die het Noord-Koreaanse raketprogramma vormt voor Japan. Gevraagd of hij zich zorgen maakt over de twee korte-afstandsraketten die het regime van Kim Jong-un deze maand afschoot, zei hij: „Ik persoonlijk niet”. Volgens Trump is er niet zoveel aan de hand zolang Noord-Korea geen lange-afstandsraketten of kernwapens lanceert, maar voor Japan, als buurland van Noord-Korea, ligt dat heel anders.

Anders dan president Abe en zijn eigen veiligheidsadviseur John Bolton vindt Trump niet dat Noord-Korea met de lancering resoluties van de VN-Veiligheidsraad schendt. Hij prees Kim als „een slimme man”. Ook was hij het roerend met het Noord-Koreaanse regime eens dat de Democratische oud-vicepresident Joe Biden, die Kim onlangs een „tiran” had genoemd, „een individu met een laag IQ” is.

Abe – die Trump volgende maand weer mag ontvangen bij de G20-top in Osaka – doorstond het allemaal stoïcijns. Hij bood aan om voor de VS te bemiddelen in het conflict met Iran, een voorstel dat Trump accepteerde met een nonchalant „we zullen zien wat er gebeurt”. De premier prees Trump om zijn „nieuwe benadering” van Noord-Korea en zei dat de landen hetzelfde denken over het conflict. Volgens Abe is de band tussen Japan en de VS „onwrikbaar”.

