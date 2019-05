Saakasjvili krijgt Oekraïens staatsburgerschap terug

De nieuwbakken Oekraïense president Volodymyr Zelensky geeft Micheïl Saakasjvili zijn Oekraïense paspoort terug. Saakasjvili, oud-president van Georgië en voormalig gouverneur van Odessa, verloor zijn Oekraïense paspoort vorig jaar na een breuk met zijn politieke bondgenoot, toenmalig president Porosjenko. Daarop nam de Georgiër, die getrouwd is met de Nederlandse Sandra Roelofs, de wijk naar Nederland. Vanuit Amsterdam zette hij zijn carrière in de Oekraïense oppositie voort en bouwde hij aan zijn politieke partij.

Afgelopen week verzocht Saakasjvili de vorige maand gekozen president Zelensky zijn staatsburgerschap terug te geven. Hij stelde daarbij geen overheidspositie te ambiëren, maar zijn leven te willen geven om van Oekraïne een sterk en succesvol land te maken.

Zelensky vaardigde daarop een overeenkomstig decreet uit waarin hij de politicus zijn staatsburgerschap retourneert. „Dank u wel president Zelenski! Leve Oekraïne”, schreef een enthousiaste Saakasvjili op zijn Facebook-pagina. De politicus zegt op korte termijn terug te zullen keren naar Oekraïne. Saakasjvili is de tweede politicus die terugkeert sinds het vertrek van Porosjenko als president. Onlangs keerde de uitgeweken oligarch en bondgenoot van Zelensky, Ihor Kolomoisky, ook al terug naar Kiev.

Machtsmisbruik

Aan Saakasjvili’s vertrek naar Nederland ging de nodige chaos vooraf. Hij kwam als gouverneur van Odessa, op ramkoers met zijn bondgenoot Porosjenko die hij corruptie en machtsmisbruik verweet. Daarop volgde een kat-en-muis-spel met de Oekraïense autoriteiten, die eindigde in Saakasjvili’s arrestatie op het dak van zijn woning in Kiev. Uiteindelijk ontnam Porosjenko hem zijn paspoort en vertrok de Georgiër naar Terneuzen waar zijn Nederlandse schoonfamilie woont. Hij ontving in Nederland een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging. Dit ondanks het feit dat Roelofs de afgelopen tijd vooral in Georgië actief was als politicus en zich kandideerde voor een burgermeesterspost.

Saakasjvili was tussen 2003 en 2013 president van Georgië en werd bekend om zijn hervormingsdrift, zijn korte lontje en de kortstondige oorlog met Rusland in 2006. Hij verloor zijn Georgische nationaliteit na een aanklacht wegens machtsmisbruik. Volgens Saakasjvili zijn alle beschuldigingen tegen hem politiek gemotiveerd.