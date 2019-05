‘Rutte oefende druk uit om analyse klimaatakkoord uit te stellen’

Premier Rutte heeft druk uitgeoefend om te voorkomen dat de analyse van het voorlopige klimaatakkoord voor Prinsjesdag werd gepubliceerd. Het rapport zou op 13 september gepubliceerd worden, maar is onder druk van de premier pas 28 september naar buiten gebracht. Dat meldt Nieuwsuur dinsdag op basis van documenten die het programma heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) waren van plan om hun analyse zes dagen voor Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen naar buiten te brengen. Rutte zou deze timing „onwenselijk” hebben genoemd. Volgens Nieuwsuur wilde de premier met het uitstel van publicatie voorkomen dat de analyse hét gespreksonderwerp tijdens het belangrijkste debat van het jaar zou worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wilde in eerste instantie wel voor Prinsjesdag publiceren, aldus Nieuwsuur. Dit om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat „het kabinet de doorrekening onder de pet wil houden” als er voor publicatie iets zou uitlekken. In een document zou staan dat het ministerie kiest voor 13 september, „tenzij de MP (Rutte red.) dat echt niet wil”.

Lees ook: ‘Als je dit pakket klimaatmaatregelen doorvoert, is er geen weg terug meer’

Ed Nijpels reageert boos

Ook Ed Nijpels, voorzitter van de Klimaatraad en Rutte’s partijgenoot, wilde dat het rapport op 13 september naar buiten zou komen. Volgens Nieuwsuur heeft hij boze berichten gestuurd over het verzoek van Rutte om de publicatie uit te stellen. Uiteindelijk zou minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) ervoor hebben gezorgd dat Nijpels akkoord ging met uitstel tot na Prinsjesdag.

In een verklaring schreef Nijpels uiteindelijk dat het uitstel nodig was vanwege „het grote aantal opmerkingen” dat door de klimaattafels en de departementen is geleverd. Op 28 september kwam de analyse van het PBL naar buiten, waarin het onder meer concludeert dat de klimaatplannen van het kabinet te weinig concreet zijn. Ook zouden de financiële consequenties niet duidelijk zijn. Afgelopen maart maakte het PBL bovendien bekend dat de plannen uit het ontwerp-klimaatakkoord hoogstwaarschijnlijk niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te behalen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver reageert maandagavond geschrokken op het nieuws van Nieuwsuur. Hij noemt het „vrij bizar” dat Rutte „informatie achterhoudt” en stelt in debat met de premier te willen.