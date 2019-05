RKC Waalwijk na vijf jaar terug in de eredivisie

RKC Waalwijk keert na een absentie van vijf jaar terug in de eredivisie. De Brabanders verzekerden zich in Deventer op sensationele wijze van promotie naar het hoogste niveau. De ploeg van trainer Fred Grim versloeg Go Ahead Eagles met 5-4. Het eerste duel afgelopen zaterdag in Waalwijk was nog zonder doelpunten geëindigd.

De beslissende gelijkmaker van RKC viel in de vijfde minuut van de extra tijd en kwam op naam van Stijn Spierings (4-4). Daarna benutte Mario Bilate ook nog een strafschop en waarmee hij de 4-5 maakte.

Voor RKC is het de vierde promotie naar de eredivisie. Eerder deden de Waalwijkers in 1988, 2009 en 2011 een stapje omhoog. Eerder in de nacompetitie was RKC, dat als achtste eindigde in de reguliere competitie, te sterk voor NEC en daarna ook voor eredivisionist Excelsior. De Eagles degradeerden in 2017 naar de eerste divisie. De vijfde promotie voor de club uit Overijssel zat er net niet in. (ANP)