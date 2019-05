Parlement Oostenrijk dwingt Kurz tot aftreden

De Oostenrijkse bondskanselier, de conservatief Sebastian Kurz, is maandagmiddag afgetreden nadat vrijwel alle politieke partijen in het parlement een motie van wantrouwen tegen hem hadden gesteund.

Oostenrijk heeft nu een ‘overgangskanselier’ nodig, die kan regeren tot de verkiezingen in september. De kans bestaat dat president Alexander Van der Bellen Kurz vraagt zichzelf op te volgen. Hij zou ook een elder statesman kunnen vragen om het kanselierschap tot september waar te nemen.

De stemming was enigszins water naar de zee dragen. Kurz’ regering was sowieso sinds vorige week demissionair. Zijn coalitiepartner, de extreem-rechtse FPÖ, verliet de regering op 20 mei na het zogeheten Ibizaschandaal.

Dit schandaal draait om een video waarin de FPÖ-leider Heinz-Christian Strache te zien is die urenlang hengelt naar illegale partijfinanciering uit Rusland, in ruil voor vette overheidsopdrachten. Na het vertrek van de FPÖ was de regering zijn parlementaire meerderheid kwijt en werden er verkiezingen uitgeschreven.

Sindsdien staan alle Oostenrijkse partijen in de verkiezingsstand. De FPÖ en de socialistische SPÖ proberen stemmen te winnen door zich tegen de conservatieve ÖVP van Kurz af te zetten. Toen een klein partijtje de motie van wantrouwen vorige week aankondigde, beloofden zij meteen voor te stemmen.

Paradoxaal genoeg tonen opiniepeilingen dat Kurz’ populariteit juist is gestegen na het Ibizaschandaal. Veel burgers waarderen de voortvarende en principiële manier waarop hij de FPÖ de wacht heeft aangezegd.

Enkele uren nadat de motie van wantrouwen was aangenomen, stonden aanhangers voor het partijkantoor in Wenen „kanselier Kurz” te scanderen. In een korte toespraak zei de 32-jarige Kurz vol vertrouwen te zijn dat hij bij de verkiezingen in september de steun voor zijn centrum-rechtse partij zal weten te vergroten. Hij maakte duidelijk dat hij hoopt terug te keren als kanselier. „De veranderingen waarmee we twee jaar geleden zijn begonnen, zullen vandaag niet stoppen.”

Bij de Europese verkiezingen van zondag kwam de ÖVP als eerste uit de bus, met ongeveer 35 procent. De socialisten eindigden op de tweede plaats, met rond de 24 procent, de FPÖ als derde met ongeveer zeventien procent. Overigens is Strache, lijstduwer van de FPÖ, met voorkeurstemmen gekozen in het Europees Parlement. Het was niet meteen duidelijk of hij deze zetel aanvaardt.