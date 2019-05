Oud-leider Hells Angels start nieuwe motorclub vanuit cel

Een dag voordat de rechter besluit of de Hells Angels verboden mag worden, start Lysander de R. vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub. Dat bevestigt de advocaat van De R. na berichtgeving in De Telegraaf. De voormalige president van de Haarlemse chapter van de Hells Angels werd vorig jaar veroordeeld tot negen jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie.

Het nieuws over de nieuwe club, MC Hardliners, komt bewust dinsdag naar buiten, aldus De R. „Het is niet voor niets dat we de oprichting van de nieuwe MC nu bekendmaken. Vanwege de uitspraak en omdat het de tijd is waarop motorclubs weer meer de weg en de terrasjes op gaan”, zegt hij in De Telegraaf.

Ontwrichtend voor de samenleving

Het OM probeert de Hells Angels via de civiele rechter te verbieden, woensdag doet de rechtbank uitspraak in die zaak. Motorclubs Bandidos en Satudarah zijn al verboden omdat ze ontwrichtend zijn voor de samenleving.

„We laten ons niet ontmoedigen door de overheid en gaan gewoon verder”, zei De R. Volgens hem telt de nieuwe club „flink wat” leden. De logo’s van beide motorclubs lijken veel op elkaar, iets wat „normaal gesproken oorlog met de club betekent”. Over verhoudingen tussen de Angels en de Hardliners wil De R. niets kwijt.

Het OM heeft meermaals leden van motorclubs strafrechtelijk vervolgd. Vervolgens zijn de clubs via het civiel recht verboden. Nu justitie een definitief verbod wil, werkt het ministerie aan een bestuurlijk verbod.