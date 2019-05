Onderhoudend rampokken met reuzen-monsters

Opslaan in leeslijst

In Godzilla II krijgt Godzilla (Japanse naam: Gojira) gezelschap van zeventien ‘Titans’. Dat zijn andere monsters, van wie Ghidorah, Mothra en Rodan de belangrijkste zijn. Liefhebbers van Japanse reuzenmonsterfilms weten wie dat zijn.

Een eco-terrorist wil alle zeventien Titans loslaten om de planeet te redden. Maar wat zijn de intenties van de radioactieve Godzilla en het driekoppige monster Ghidorah: boos- of goedaardig?

Hollywoodstudio Warner werkt voor de Godzilla-reeks samen met Aziatische studio’s. Godzilla II reflecteert die samenwerking ook inhoudelijk: een vleugje oosterse spiritualiteit wordt gecombineerd met geolied Hollywoodspektakel. En het gaat ook nog eens ergens over.

Bedreigen de Titans de mensheid of zorgen ze uiteindelijk – na veel destructie – voor een nieuwe balans in de door de mens ernstig verstoorde natuur? Kan de mensheid vreedzaam samenleven met reuzenmonsters of krijgen wantrouwen en angst de overhand?

De onderhoudende film stipt dit soort kwesties aan, maar draait uiteindelijk natuurlijk vooral om destructie op grote schaal, zowel van mens als beest.