Het aandeel van Novartis steeg licht. De farmareus kreeg in de VS toestemming om het duurste medicijn ter wereld te verkopen. Het middel - zo’n 2 miljoen euro per behandeling - is tegen spierziekte SMA bij kinderen. Het Financieele Dagblad meldde maandagavond dat ook het Nederlandse Zorginstituut zich erover buigt. (NRC)