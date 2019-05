Netflix plaatst ‘roast’ met Anne Frank en Hitler

Tijdens een aflevering van het nieuwe Netflix-programma Historical Roasts is Anne Frank in de roaststoel komen te zitten. De actrice die Anne Frank speelde werd bespot door een acteur die Adolf Hitler moest voorstellen, tot ongenoegen van De Anne Frank Stichting.

In Historical Roasts zetten historische figuren, gespeeld door acteurs of cabaretiers, elkaar voor schut. Anne Frank, gespeeld door cabaretier Rachel Feinstein, werd in de aflevering van maandag ‘geroast’ door figuren zoals Winston Churchill en Adolf Hitler. Gilbert Gottfried, die Hitler speelde, zei onder meer tegen Anne Frank: „Van alle verslagen uit de Tweede Wereldoorlog die ik heb gelezen, is jouw boek met afstand het meest brandbaar”.

De Anne Frank Stichting laat aan NRC weten de aflevering niet te hebben gezien, „maar afgaande op wat we lezen, is het smakeloze satire”. De stichting zegt er niet verder over uit te willen wijden: „We willen het hierbij laten.”

‘Geschiedenisles voor millennials’

In een interview met Entertainment Weekly legt presentator Jeff Ross, die zelf opgroeide in een joods gezin, uit waarom hij voor de opzet heeft gekozen. „Iedereen zei: ‘Waarom roast je Hitler niet, dat zou hilarisch zijn’. Maar ik hou me aan mijn missie om alleen de mensen te roasten die ik bewonder. In het geval van Anne Frank, leek het erop dat veel mensen haar verhaal vergaten. Om te voorkomen dat je iets vergeet, moet je worden voorgelicht over wat er gebeurd is.”

Doel van de serie is volgens producent Michael D. Ratner om mensen aan het lachen te maken én iets bij te leren. Amerikaanse jongeren zouden volgens hem veel historische figuren, en daarmee gebeurtenissen, niet kennen. „Het is een geschiedenisles voor millennials.”