Misbruikmeter voor malafide provider

Het Openbaar Ministerie gaat hosting providers die willens en wetens onderdak bieden aan kwaadwillende software en kinderporno „strenger en strakker aanpakken”. Dit maakte landelijk officier van justitie Martijn Egberts, verantwoordelijk voor de bestrijding van cybercrime, maandag bekend.

Justitie werkt samen met de hostingbranche, die zichzelf strengere voorwaarden gaat opleggen. Servers in Nederlandse datacentra worden beoordeeld door technologie die de TU Delft ontwikkelt in samenwerking met het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

De software van de TU Delft werkt als een misbruikmeter, die in kaart brengt waar verboden bestanden staan en wie de beheerder is van de bijbehorende webruimte. Aan de hostingprovider de taak om die bestanden binnen 24 uur te verwijderen of zijn klanten daartoe te dwingen. Daaruit rolt een rangorde van goede en slechte aanbieders.

Op dit moment wordt er alleen nog gekeken naar servers die kwaadaardige software (voor spam of phishing) verspreiden, maar vanaf deze maand wordt ook op kinderporno gecontroleerd. Daarvoor maakt de misbruikmeter gebruik van de informatie die EOKM aanlevert, legt Michel van Eeten, hoogleraar cybercriminaliteit aan de TU Delft, uit.

Volgens Van Eeten is de hostingbranche, in tegenstelling tot grote internetserviceproviders als Ziggo en KPN, nog amper gereguleerd.

Daar komt verandering in; hosting aanbieders willen zich committeren aan de nieuwe meetmethode en zo de rotte appels uit het systeem halen, zegt Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). „Als je ziet dat je klanten zich misdragen, dan moet je iets doen.” DINL vertegenwoordigt 300 van de circa 800 hostingaanbieders in Nederland.

Nederland is een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld, maar heeft ook de reputatie een van de belangrijkste bergplaatsen van online kinderporno te zijn. Het is moeilijk de aanbieders van webruimte zelf verantwoordelijk te stellen.

Hostingproviders verhuren computers door aan verschillende tussenpersonen (resellers), die op hun beurt weer diensten leveren aan derden, vaak in het buitenland. Sommige aanbieders beloven, tegen betaling, weg te kijken bij criminele activiteiten. Dat zijn de bulletproof hosters die Justitie graag wil aanpakken.

Justitie zegt geleerd te hebben van van een mislukte strafzaak tegen Maxided. Dat was een bulletproof hoster die serverruimte aanbood aan criminelen en politie buiten de deur probeerde te houden. De diensten van Maxided, waaronder een bestandenserver waarop kinderporno gevonden werd, draaiden op apparatuur in Amsterdam en Naaldwijk.

Een van de beheerders, een man uit Moldavië, werd vorig jaar aangehouden. De rechter veroordeelde de man onlangs voor witwassen, niet voor het meewerken aan de verspreiding van kinderporno. „In plaats van vijf jaar gevangenisstraf krijgt hij vijf maanden. We hebben die zaak niet goed aangepakt”, aldus Martijn Egberts.

Volgens Michel van Eeten was Maxided overigens geen doorsnee hoster maar meer een marktplaats. Serverruimte die geveild werd door legitieme hostingproviders, werd doorverkocht aan criminelen. Door gebruik te maken van honderden verschillende aanbieders, blijven criminele activiteiten onder de radar en zijn ze moeilijker te detecteren – zelfs met de nieuwe misbruikmeter.