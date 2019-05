‘Mijn doel is mensen helpen. En daar dan een camera op zetten’

‘In mijn hoofd is het is altijd oorlog’, zegt een van de ex-militairen in Beau en de Veteranen. In dit tv-programma, vanaf dinsdag op RTL4, trekt Beau van Erven Dorens met zeven ex-militairen langs de Noorse fjorden. Ze gaan met ervaringskundige therapeuten – en cameraploeg – de natuur in om verlichting te vinden voor hun PTSS (posttraumatische stressstoornis). Alle zeven zijn ze voor Nederland op missie geweest in oorlogsgebied, van Libanon tot Afghanistan, en alle zeven zijn ze teruggekomen met een oorlogstrauma dat maar niet wil slijten.

In het Park Café in Amsterdam vertellen Van Erven Dorens en veteraan Alina Zoet over hun reis.

Van Erven Dorens: „Van de 114.000 veteranen in Nederland heeft 4 procent PTSS. Dat uit zich in allerlei symptomen en die maken het leven behoorlijk...”

Zoet: „...Ingewikkeld.”

Van Erven Dorens wil dat Nederland weer trots wordt op zijn veteranen. Hij streeft naar meer erkenning voor wat ze doen, en wat ze doormaken: „Ik wil graag de wereld van die veteranen laten zien, de wereld van de PTSS, en kijken of we daar wat aan kunnen doen. Je kunt er in ieder geval mee leren omgaan. En sommigen zeggen dat het zelfs te genezen is.”

Een van de veteranen zegt over het verlies van een maat op missie: „Je staat samen tanden te poetsen en een week later sta je diezelfde tanden op te ruimen.” Beau en de Veteranen volgt drie verhaallijnen: de avonturen in Noorwegen, de verhalen over de missies waar ze ooit inzaten, en de verhalen over hun PTSS.

Zoet: „Ik heb in 1999 in Kosovo gezeten met de eerste missie. Heel primitief. We hadden mensen te weinig, materieel te weinig, en het was onduidelijk wat we kwamen doen.” Zoet moest als verbindingsofficier taken vervullen waarvoor ze niet was opgeleid: verkennen, patrouilles lopen. Twee dingen noemt ze als oorzaak van haar PTSS: ten eerste de angstige momenten dat een konvooi vast kwam te zitten in de menigte – waarna haar maat bij een ander konvooi werd beschoten. Ten tweede noemt ze de maanden dat ze als enige vrouw in een Turks kamp werd neergezet: „Ik heb niet kunnen klankboorden, ik heb me heel eenzaam gevoeld. Als ik ’s morgens mijn tent uitging om naar de wc te gaan, zag ik al die koppies uit de tenten komen om me na te kijken. Drie maanden lang, overal waar ik liep, continu die oogjes.”

Veel voorkomende kenmerken van PTSS zijn dat je een doorlopend hoog stressniveau niet meer naar beneden krijgt. Het brein blijft hangen in de overlevingsstand uit het oorlogsgebied. Je bent continu alert, de omgeving blijft potentieel bedreigend. Van Erven Dorens: „Stel je voor: je wordt met je fiets net niet aangereden door een vrachtwagen. En je hele lichaam staat stijf van de adrenaline. Bij mensen met PTSS is dat de hele tijd zo.”

‘Emoties had ik niet meer’

In 2009 kwam de crisis voor Zoet. „Ik ben een half jaar opgenomen geweest. Er was voor veteranen geen plek, dus ik kwam op een halfgesloten afdeling. Ik was depressief, angstig, labiel. Ik was afgestompt, emoties had ik niet meer.”

Vele gezinnen bezwijken onder de druk. Wat Zoet vooral dwarszit is hoe haar kinderen onder haar PTSS hebben geleden. „De rollen waren omgekeerd in huis. Mijn oudste dochter was voor mij aan het zorgen, en voor haar kleine broertje. De kinderen konden geen goed meer doen, bij het minste gooide ik de toetjes tegen de muur. En daarna dacht ik meteen: wat heb ik gedaan? Dan zei ik tegen mijn kinderen: ‘Sorry, sorry maar... je weet toch dat je bij mij... want ik ben ziek en...’ Dan legde ik weer de schuld bij hen.”

Op reis naar Noorwegen dus. Zoet: „Die week, die vergeet ik nooit meer. September, acht dagen met een groep onbekenden. Voor mij was het de laatste strohalm.” De organisator van de reis was SFIB (Special Forces in Business), een groep van veteranen en ervaringskundigen die therapeutische reizen organiseert. Voor verdere behandeling en nazorg was er PSYTREC, een behandelcentrum gespecialiseerd in PTSS.

Zorgen de ontberingen van het survivallen voor een doorbraak? Van Erven Dorens: „Welnee. Survivallen doen ze met twee vingers in de neus. Dat vinden ze zo heerlijk. Ik was op de eerste dag met die tent aan het klooien, ik draai me om en de rest heeft allemaal die tenten al keurig op een rij.”

Zoet: „Voor ons is het lekker terug in de tijd, alsof je met zijn allen op oefening bent; met een brandertje je eten maken. Daar word je blij van.”

Terug naar hun diensttijd? Is dat wel handig? Daar ligt toch juist het trauma? Zoet: „Nee, het voelt anders in je lijf. Je hebt niet die prikkels die je in een uitzendgebied hebt, met dat geknal om je oren.” Van Erven Dorens: „Marco, die is in Afghanistan geweest, liep daar rond in Noorwegen en zei: ‘Dat is precies zo’n bergkam zoals wij hadden in Afghanistan’. En dan ging hij vertellen. Maar dat was niet het verhaal van zijn trauma. Nee, hij vertelde dat hij onder zo’n mooie hemel had geslapen. Aan de ene kant hebben ze er PTSS aan overgehouden, aan de andere kant hebben ze daar een mooie tijd gehad. En bij sommigen zit dat elkaar in de weg. Als je tegen Marco zou zeggen: ‘Jongens, morgen inschepen, we gaan terug naar Afghanistan’, dan zou hij meteen meegaan.”

Hulp-tv

Beau en de Veteranen is hulp-tv, een genre dat kritiek krijgt te verduren omdat het kwetsbare mensen kan uitbuiten. Hulpverlening en televisie-maken zijn, zo blijkt steeds weer, twee moeilijk te verenigen zaken.

Van Erven Dorens: „Die business van hulptelevisie, daar wil ik niks mee te maken hebben. Meestal is het gewoon aapjes kijken. Je moet het wel met respect doen.” Van Erven Dorens vindt het belangrijk dat de deelnemers worden begeleid in het na-traject, bijvoorbeeld hoe ze moeten omgaan met sociale media, met de kijkers die hen gaan uitschelden. Verder houdt hij zelf contact met ze, lang na de uitzending. „Mijn doel in eerste instantie: mensen helpen. En daar dan een camera op zetten. Niet andersom. We zijn niet op aarde om tv te maken. Wij zijn op aarde om iets bij te dragen aan de maatschappij. Ik wil tijdens zo’n reis zo min mogelijk bezig zijn met tv-maken. Tegelijk wil ik dat mensen dit zien. Het belangrijkste is eerlijk zijn. Je moet niet aan een stramien vasthouden, je moet het project jou laten sturen. Dat is wat een tv-maker nooit wil. Maar dat moet wel. Het kan dus ook fout lopen.”

Van Erven Dorens belangrijkste argument: het heeft de meeste betrokken daklozen en veteranen inderdaad geholpen. Heeft Alina Zoet iets gehad aan het tv-programma? „Absoluut. Zeker gecombineerd met het traject van traumaverwerken dat erachteraan kwam. Ik ben weer gaan ademen, voelen, leven. Er is een rust in mijn lijf gekomen.”

Van Erven Dorens: „In het programma komen Alina’s kinderen aan het woord. Die keken in haar ogen en die zagen: daar is mijn moeder weer. Terwijl ze er jarenlang niet was geweest.” Zoet: „Ze hoeven niet meer op hun tenen te lopen. Mama is er weer.”

Beau en de veteranen Vanaf dinsdag, RTL4, 20.30 uur