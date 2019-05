‘Meerdere Spaanse voetballers opgepakt vanwege matchfixingschandaal’

In Spanje zijn dinsdagochtend meerdere profvoetballers opgepakt in verband met een groot matchfixingschandaal. Dat schrijft de Spaanse krant El Pais. Het gaat om spelers die op het hoogste niveau en in de tweede divisie hebben gespeeld, onder wie oud-speler van Real Madrid en oud-international Raúl Bravo.

Het is onduidelijk hoe groot het netwerk achter de omkoping precies is en hoeveel geld er met de zaak gemoeid is. Bravo zou het criminele netwerk hebben aangestuurd. Ook Borja Fernández en Carlos Aranda, beiden uit de Primera División, zouden betrokken zijn evenals voorzitter Agustin Lasaosa van het gedegradeerde SD Huesca. Het gehele netwerk zou door de politie worden verdacht van corruptie en witwassen. De Spaanse politie kon dinsdagochtend geen arrestaties bevestigen, meldt persbureau Reuters.

De corruptie zou in mei vorig jaar hebben plaatsgevonden tijdens ten minste drie wedstrijden in de Primera División, meldt de BBC. Het zou gaan om voormalig profvoetballers en nog actieve spelers. De Spaanse politie zou de matchfixing via een grotere witwaszaak op het spoor zijn gekomen.

Het is niet voor het eerst dat Spaanse media spreken van corruptie in de sport. In januari dit jaar werden in Spanje 83 arrestaties, 28 professionele tennissers, verricht vanwege verdenking van manipulatie tijdens tenniswedstrijden.