Man steekt in op schoolkinderen in Japan, zeker 1 dode

Een man heeft met een mes op een groep schoolkinderen ingestoken bij een bushalte in het Japanse Kawasaki, een voorstad van Tokyo, op dinsdagochtend lokale tijd. Daarbij is zeker één meisje omgekomen en zijn zeker twaalf kinderen en drie volwassenen gewond geraakt. De verdachte heeft zichzelf in de schouder gestoken en was buiten bewustzijn toen hij werd aangehouden, meldt de Japanse nieuwszender NHK.

De schoolkinderen zijn ongeveer zes à zeven jaar oud en waren onderweg naar een katholieke privéschool. De verdachte is een man van tussen de veertig en vijftig jaar oud. Het is nog niet onduidelijk wat zijn motief was. Volgens ooggetuigen zou hij op de groep zijn afgekomen terwijl hij schreeuwde dat hij de kinderen zou doden.

Nieuwszender NHK zou van de politie hebben vernomen dat de verdachte aan zijn verwondingen is overleden, maar dit is nog niet publiekelijk bevestigd. De politie vond twee steekwapens op het plaats delict; een buschauffeur zou de man met twee messen hebben zien komen aanlopen.

Geweldsincidenten

Dodelijk geweld is zeldzaam in Japan. In de afgelopen jaren zijn er enkele massale steekpartijen geweest. De ergste massaslachting sinds de Tweede Wereldoorlog was in 2016: een man stak in een zorginstellingen voor gehandicapten negentien mensen dood.

Veel moorden worden in Japan met messen of vergif gepleegd. De wetten voor vuurwapens zijn zeer streng, waardoor het niet makkelijk is hieraan te komen.