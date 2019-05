Liever een blauwtje lopen dan groen blijven

Vanuit feministisch oogpunt kan ze eigenlijk niet meer: de ‘manic pixie dream girl’. Dat excentrieke en extreem meisjesachtige moderne archetype dat in steeds meer films, series en romans opduikt en vaak als enige doel heeft verlegen en enigszins depressieve jongemannen te helpen uit hun schulp te kruipen. Denk Zooey Deschanel in sitcom New Girl.

Ook Skye met haar nu eens roze dan weer blauwe zeemeerminnenpruiken in het romantische Then Came You is zo iemand. Ze is terminaal ziek, maar vastbesloten om te leven, en als dat niet kan dan toch alles op alles te zetten om de hypochondrische Calvin uit zijn sombersluimer te wekken. En ja, dat is een verhaal dat vergelijkbaar is met andere youngadultsuccessen als The Fault in Our Stars.

Voor de doelgroep hebben die geschiedenissen vooral een metaforische en licht moralistische betekenis: stap over je eigen schaduw heen, er zijn meer buitenbeentjes zoals jij, en je kunt beter een blauwtje lopen dan altijd een groentje blijven. Het is zo makkelijk om te vergeten dat op die leeftijd het leven soms echt kan voelen alsof je een zojuist gestrande alien bent. Op z’n beste momenten roept Then Came You dat gevoel weer op. Maar dat haalt niet helemaal de bittere smaak weg dat Skye een wegwerpkarakter blijft: als haar rol is uitgespeeld mag ze sterven.