Lege stations, gestrande toeristen en fietsen waar dat normaal niet mag

Het personeel van openbaarvervoersbedrijven in Nederland staakt deze dinsdag. Dat leidt tot lege stations, perrons en bushokjes, van Den Haag tot Drachten. Rond Schiphol is het druk op de weg, in Amsterdam mogen fietsers door de IJtunnel.