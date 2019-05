Kliniek moet beelden Thijs H. delen met justitie

Ggz-instelling Mondriaan in Maastricht moet justitie videobeelden geven van Thijs H., die verdacht wordt van het doden van drie schijnbaar willekeurige wandelaars. Het materiaal is onmisbaar voor het onderzoek, heeft de rechter-commissaris dinsdag geoordeeld. De kliniek wilde de beelden niet delen, omdat dat in strijd zou zijn met het medisch beroepsgeheim.

Zijn eerste slachtoffer zou H. (27) op 4 mei hebben omgebracht in Den Haag, de andere twee drie dagen later op de Brunssummerheide in Limburg. De doden waren alle drie hun hond aan het uitlaten en zouden door messteken om het leven zijn gekomen. H. kon snel worden aangehouden en zit vast.

De beelden kunnen mogelijk uitwijzen of H. zich na het incident op de Brunssummerheide inderdaad in bebloede kleren bij de kliniek heeft gemeld. Volgens de geneesheer-directeur van de ggz-instelling was dat het geval. H. zou ook hebben verteld dat hij over de heide had gezworven. Het videomateriaal kan ook laten zien welke spullen hij bij zich had toen hij aankwam in de kliniek.

Kleding gewassen

Volgens de rechter-commissaris moet Mondriaan de beelden afstaan, omdat er „geen andere manier bestaat” om de informatie over H.’s kleding te bemachtigen. Op het moment van zijn arrestatie waren zijn kleren namelijk gewassen.

Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat H. de Mondriaan-kliniek snel weer verliet nadat hij daar op de middag van het dodelijke incident in Limburg was aangekomen. Hij stapelde wat stoelen op elkaar en klom zo over de buitenmuur. Vlak voor middernacht brachten zijn ouders hem terug. De volgende morgen, op 8 mei, bleek dat hij opnieuw was verdwenen. De ggz-instelling, die al eerder onraad had geroken, waarschuwde daarna justitie.