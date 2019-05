Mijn 23-jarige collega-boekverkoper heeft – omdat ze niet kon kiezen – een stapeltje Engelstalige literatuur meegenomen voor tijdens haar treinreis Haarlem- Emmen. Een goedgehumeurde conducteur komt de coupé binnen, vraagt om de plaatsbewijzen en bij haar aangekomen knoopt hij een praatje aan over het torentje boeken. Ter afsluiting vertelt ze dat ze nu zit te lezen in een „ouwe klassieker” en houdt het boek trots omhoog. De conducteur monstert de titel: „Negentienvierentachtig. Da’s inderdaad lang geleden.”

