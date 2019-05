Inspectie gaat resocialisatie tbs’ers onderzoeken

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de resocialisatie van tbs’ers in een poging het aantal incidenten terug te dringen. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) maandag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De Inspectie zal onder meer kijken naar de toekenning van vrijheden in de verloffase en naar de mogelijkheden om informatie te delen tussen instanties. Ook zal de inspectie het resocialisatietraject onderzoeken dat Jan van K. heeft doorlopen in de Oostvaarderskliniek in Almere. De voormalig tbs’er werd begin deze maand aangehouden op verdenking van moord. Zowel Van K., zijn medeverdachte als het slachtoffer werden eerder in deze kliniek behandeld.

Angstcultuur

De inspectie zal geen onderzoek doen onder medewerkers naar de ‘angstcultuur’ in de Oostvaarderskliniek. (Oud-)medewerkers en patiënten hadden hiertoe opgeroepen omdat een „niet functionerend middenkader” al jarenlang een sfeer creëert waarin sociotherapeuten zich niet durven uiten en niet gerespecteerd voelen. Dit droeg de afgelopen jaren bij aan een uittocht van ervaren personeel en chaos op een afdeling waar de regie was overgenomen door patiënten.

Als gevolg van de berichtgeving heeft het ministerie deze maand „gesprekken gevoerd met het management, het personeel en leden van de patiëntenraad”. Volgens minister Dekker gaven de gesprekpartners aan „positief te staan tegenover de door de kliniek ingezette ontwikkelingen en sindsdien verbetering te zien. Zo is onder meer het personeelstekort teruggebracht.”

Een gemiste kans, vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Volgens hem vergeet de Inspectie te kijken naar de belangrijkste factor die het succes van resocialisatie bepaalt: het personeel. „Zíj moeten patiënten doorgronden en inschatten of iemand wel of niet met verlof kan. Maar als door een onprettig werkklimaat ervaren krachten vertrekken en een kliniek kampt met een hoog personeelsverloop, is een goeie beoordeling niet mogelijk.”

Betreuren

Ook (oud-)medewerkers en patiënten zeggen de beslissing te betreuren, evenals advocaat Jan-Jesse Lieftink die regelmatig de kliniek bezoekt en bestuurder is van de vereniging van TBS-advocaten. „Eind vorig jaar kregen we van de inspectie nog een brief over het personeelsprobleem in de Oostvaarderskliniek. Daarin stond letterlijk dat de effecten van de voorgenomen maatregelen op personeelsgebied ‘nog niet direct zichtbaar’ waren in de organisatie. En nu zouden alle problemen zomaar zijn opgelost?”