Hoge Franse onderscheiding voor Kamervoorzitter Arib

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (58) is maandag benoemd tot Chevalier de la Légion d’honneur, de hoogste Franse ridderorde. Arib kreeg de onderscheiding uit handen van de Franse ambassadeur Philippe Lalliot, voor haar bijdrage aan de betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland.

De Franse onderscheiding werd in 1802 in het leven geroepen door Napoleon Bonaparte en is vergelijkbaar met de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het is de hoogste civiele ridderorde in Frankrijk.

Gelijkheid van vrouwen

„De rijkdom van onze politieke betrekkingen is te danken aan mensen zoals Khadija Arib”, zo lichtte Lalliot de keuze voor de Kamervoorzitter toe. Hij doelde daarmee onder meer op haar inspanningen op het gebied van ontwikkeling en gelijkheid van vrouwen. Ook heeft Arib als Kamervoorzitter en voorzitter van de contactgroep Frankrijk „een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland”, aldus de ambassadeur. Arib werd in 2016 voorzitter van de Tweede Kamer, voor die tijd was zij Kamerlid voor de Partij van de Arbeid.

Arib omschreef de ontvangst van de onderscheiding als een persoonlijke eer: „Mijn jeugd in Marokko was doordrenkt met de Franse taal en cultuur. De combinatie van mijn werk en mijn jeugd maken deze onderscheiding voor mij zo bijzonder.” De onderscheiding, in het Nederlands ‘de Nationale orde van het Legioen van Eer’, heeft vijf rangen. ‘Chevalier’ oftewel ridder is de laagste rang. Onder meer auteur Geert Mak en oud-Kamerlid Ton Elias (VVD) gingen Arib voor.