Nu de uitslag van de Europese verkiezingen bekend is, breekt in Brussel een nieuwe fase aan: het spel om de hoge posten. De twee machtigste instituten, het nieuw verkozen Parlement en de regeringsleiders in de Europese raad, moeten er samen uitkomen. Maar hun belangen liggen soms mijlenver uiteen.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen

Montage: Iddo Havinga