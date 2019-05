Erik van Muiswinkel toch geen Sinterklaas in Amsterdam

Cabaretier Erik van Muiswinkel ziet af van zijn rol als nieuwe Sinterklaas in Amsterdam. Hij zegt zich als goedheiligman neutraal te moeten opstellen in de zwartepietendiscussie, wat volgens hem op gespannen voet staat met zijn „vaak wat activistische” werk als columnist en cabaretier, meldt Stichting Sinterklaas in Amsterdam.

Tot een aantal jaar terug was Van Muiswinkel hoofdpiet bij de landelijke intocht. Toen omroep NTR niet wilde overstappen op roetveegpieten en vasthield aan de Zwarte Piet, stapte hij op. De intocht in Amsterdam bestaat uit louter roetveegpieten.

Van Muiswinkel kreeg na zijn aanstelling als hoofdstedelijke Sint het verzoek het iets rustiger aan te doen op sociale media. Hij ging daar nogal eens in discussie met Zwarte Piet-aanhangers. “De Sint staat boven de partijen. Als ik iets lees waar ik boos of ongerust van word, wil ik daar op kunnen reageren”, reageert hij bij Het Parool.

Direct kritiek uit rechtse hoek

Toen net bekend werd dat Van Muiswinkel de nieuwe Sint werd, kwam er direct kritiek uit rechtse hoek. Sommigen noemden hem ongeschikt voor de rol als Sinterklaas omdat hij zich duidelijk tegen Zwarte Piet uitsprak. Op sociale media maakte Van Muiswinkel een Zwarte Piet-aanhanger uit voor „domme kankerlul”. Telegraaf-journalist Wierd Duk kondigde vlak na de bekendmaking op Twitter aan zijn kind niet naar de intocht van zo’n „onbeschaafd scheldkanon” te zullen sturen.

Jeroen Krabbé legde afgelopen november na tien jaar zijn rol als Sint in Amsterdam neer. Wie komend jaar Sint wordt, is nog niet bekend.