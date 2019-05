Drie vrouwen dankzij voorkeursstemmen in Europees Parlement

Drie Nederlandse vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden voor de Europese Parlementsverkiezingen, hebben zoveel voorkeursstemmen gekregen dat ze alsnog een zetel krijgen. Het gaat om Samira Rafaela (D66), Liesje Schreinemacher (VVD) en Kim van Sparrentak (GroenLinks). De stichting Stem op een Vrouw, die ijvert voor meer vrouwen in de politiek, heeft alle processen-verbaal van de gemeenten en de kieskringen doorgenomen. Het percentage vrouwen in de Nederlandse delegatie van het Europees Parlement stijgt van 34,6 naar 46,2 procent. Onder de 26 Nederlandse Europarlementariërs bevinden zich straks twaalf vrouwen.

Samira Rafaela, die bij D66 als derde op de lijst stond, neemt de plek in van Raoul Boucke, de nummer twee. Zij wordt de eerste Nederlandse afgevaardigde met een Caribische achtergrond in het Europees Parlement. Bij de VVD komt advocaat Liesje Schreinemacher, vijfde op de lijst, in plaats van Bart Groothuis (nummer vier). Kim van Sparrentak van GroenLinks, voorzitter van de Federatie van Jonge Europese Groenen, die op de zevende plaats stond, kreeg net meer stemmen dan Eline van Nistelrooij (nummer drie). Zij werkt bij Wise, een non-profitorganisatie die is geworteld in de anti-kernenergiebeweging.

Stem op een Vrouw

Ook bij andere partijen werden veel voorkeursstemmen uitgebracht op vrouwen. Kati Piri bijvoorbeeld, de nummer vier van de PvdA, zou het volgens de peilingen niet zonder voorkeursstemmen halen. Zij kreeg zoveel stemmen dat ze ook in het Europees Parlement zou zijn gekomen als de PvdA maar drie zetels zou hebben gehaald. De ChristenUnie had bijna een vrouwelijke Europarlementariër gehad: Anja Hage (plek drie) ontving net iets minder voorkeursstemmen dan Bert-Jan Ruissen (nummer twee).

Stem op een Vrouw hield niet bij of er ook mannen met voorkeursstemmen in het Europees Parlement komen. „Maar we hebben wel met heel veel partijen gesproken, en voor zover wij weten komen er geen mannen met voorkeursstemmen in het Europees Parlement”, zegt voorzitter Devika Partiman. „Van VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, PvdA en CDA weten we dat zeker. Alleen bij Forum voor Democratie zou het nog kunnen dat er kandidaten lager op de lijst met voorkeursstemmen zijn gekozen.”

De stichting onderzocht ook de voorkeursstemmen voor de Eerste Kamer. „Hier helaas geen groot nieuws”, zegt Partiman. „De toename van het aantal vrouwen is minimaal. Het percentage vrouwen in de senaat stijgt maar licht, van 34,6 procent naar 36 à 37 procent.”