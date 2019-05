Celstraf voor NFI-medewerker vanwege manipulatie bloedmonsters

Een 39-jarige medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut is dinsdag veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De vrouw was werkzaam bij het instituut en manipuleerde via die weg bloedmonsters die bij haar waren afgenomen. Zes van de twaalf maanden cel zijn voorwaardelijk.

De vrouw uit Amersfoort werd in korte tijd twee keer betrapt op autorijden met te veel alcohol op, in oktober 2016 en in februari 2017. Na de eerste keer was haar rijbewijs ingenomen. Van de vrouw werden bloedmonsters genomen omdat zij na controle om tegenonderzoek had gevraagd.

De monsters waren bij het NFI in Den Haag voor analyse. Omdat de vrouw werkzaam was bij het instituut had zij toegang tot de opgeslagen bloedmonsters. Deze kon zij manipuleren door het bloed aan te lengen met water. Daardoor kwamen bij het testen lagere alcoholwaarden tevoorschijn, die niet in lijn waren met de uitslagen van de ademanalyseapparaten. De Rijksrecherche startte daarop een onderzoek.

De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de vrouw misbruik heeft gemaakt van haar bijzondere positie bij het NFI. Daarmee heeft zij het imago van het instituut schade toegebracht. De medewerker is inmiddels ontslagen.