Belgische koning Albert II zegt alsnog DNA af te staan

De Belgische koning Albert II zal alsnog DNA afstaan voor een onderzoek dat moet aantonen of Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Dat schrijft het Belgische dagblad De Morgen. De uitslag van de DNA-test blijft geheim tot het hof van cassatie zich, op verzoek van het voormalig staatshoofd, heeft uitgesproken over de zaak.

Boël beweert de dochter van Albert te zijn, haar moeder had jarenlang een buitenechtelijke relatie met het voormalig staatshoofd. De Belgische voert al zes jaar een juridische strijd om als de biologische dochter van de oud-koning erkend te worden. In eerste aanleg oordeelde de rechter dat zakenman Jacques Boël de wettelijke vader van Delphine Boël was, maar het Brusselse hof vernietigde dat vonnis.

Het hof besloot in november vorig jaar uiteindelijk dat Boël en Albert binnen drie maanden na de uitspraak DNA moesten afstaan. Doen zij dat niet, dan volgde een dwangsom van 5.000 euro per dag.

Het voormalig staatshoofd vocht die uitspraak weer aan bij het hoogste rechtscollege in België, en weigerde in de tussentijd DNA af te staan. Het hof van cassatie besloot dat Albert in afwachting van het oordeel de dwangsom gewoon moet betalen. In een persbericht laat de oud-koning weten dat hij nu alsnog bereid is een DNA-monster af te staan.