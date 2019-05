Chipmachinefabrikant ASML klom maandag licht met 1,4 procent. Vorige week had het Nederlandse bedrijf, net als de gehele chipindustrie, op de beurs veel last van de situatie rond het Chinese Huawei, dat op een zwarte lijst werd gezet in de VS. ASML leverde op één dag maar liefst 6,3 procent in. Daar is de koers nog niet van hersteld. (NRC)