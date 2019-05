Nederland telt maar liefst vier miljoen mantelzorgers: mensen die zelf zorg dragen voor familie, partner of vrienden. En daar zijn we trots op, zeggen politici graag. Maar de realiteit is rauw. Druk, kosten en emotionele belasting zijn voor mantelzorgers vaak zo groot, dat ze de grip op hun eigen leven dreigen kwijt te raken. En toch wordt hun stem nauwelijks gehoord.

Presentatie: Thomas Rueb.

Productie: Iddo Havinga.

Montage: Iddo Havinga.