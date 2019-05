Zeventien vragen over de uitslagen van de Europese verkiezingen

Rijpt er nu dan een Europese democratie? Door Caroline de Gruyter Als deze Europese verkiezingen iets hebben laten zien, is het wel dat de Europese democratie eindelijk een beetje volwassen begint te worden. Technisch waren deze verkiezingen natuurlijk nog puur nationaal, omdat elk land zijn eigen stemming organiseerde, op zijn eigen dag, volgens zijn eigen regels. Kiezers kregen nationale lijsten voorgelegd met nationale kandidaten erop. Als Nederlander kon je niet voor een Duitser of Ier stemmen. Frans Timmermans was Spitzenkandidaat voor alle Europese socialisten, maar alleen Nederlanders konden op hem stemmen. Zo bezien bleven deze verkiezingen een verlengstuk van de nationale politiek. In Frankrijk gingen ze over Macron, in Oostenrijk over Ibiza-gate. En de Britten stemden opnieuw over Brexit. Maar tegelijkertijd waren dit de meest Europese verkiezingen ooit, omdat de debatten Europeser waren dan voorheen. Rutte en Baudet duelleerden over thema’s als de euro en sancties tegen Rusland; de Italianen waren geobsedeerd door Europese begrotingsregels. Veel grote thema’s van deze tijd zijn Europees. Politici ontkennen dat niet langer. En voor het eerst tonen burgers nu een groeiende behoefte om, als dat dan zo is, mee te praten in de Europese politiek. Zij willen invloed op grote vraagstukken die daar spelen, zoals het klimaat, de euro of een socialer Europa. Burgers roeren zich

Over de euro, migratie of veiligheid kun je moeilijk nog op nationaal niveau beslissen. Burgers zien hun eigen regeringsleiders keer op keer naar Brussel trekken om er samen over te beslissen, want alleen kunnen zij dit niet meer. Burgers zien zo, meer dan in 2014, een Europese politiek ontstaan. En ze willen zich daarin roeren. Daarom demonstreren scholieren voor het klimaat, daarom ook riep het EU-handelsakkoord met Canada zulke felle protesten op. Via nationale parlementen kunnen burgers er niet bij. Maar via het Europees parlement kan dat wel. Een mooi voorbeeld van deze nieuwe realiteit is dat een felle video in Duitsland tegen de CDU door miljoenen mensen werd gezien – meer dan er naar het tv-debat tussen Manfred Weber en Timmermans hebben gekeken. Geen wonder dat de campagnes, al werden ze door nationale kandidaten getrokken, Europeser waren dan vroeger. In diverse landen werd er bijvoorbeeld stevig gedebatteerd over Europese belastingen voor multinationals, en over een eind aan de bezuinigingspolitiek in de eurozone. Kiezers vroegen ditmaal ook meer informatie dan voorheen. De media produceerden meer artikelen, debatten en quizzen dan ooit over hoe Brussel ‘werkt’. Vandaar ook dat de opkomst, die al twintig jaar daalde, ditmaal sterk steeg, tot 51 procent. Voor het eerst deden er deze keer pan-Europese partijen mee. Zelfs partijen die voorheen exits bepleitten, gooiden zich enthousiast in de strijd. Politici als Salvini en Orbán willen doen wat Merkel en Macron doen: in Brussel met hun vingers aan de knoppen zitten. Almacht gebroken

Eindelijk is de almacht van christen-democraten en socialisten in het Europees parlement gebroken. Groenen, liberalen en eurosceptici, die er nooit echt tussen kwamen, krijgen ruimte. Ze zullen die gebruiken ook. Sommigen vinden dit eng. Anderen spreken van ‘fragmentatie’. Maar je kunt ook zeggen: Europa wordt nu van iedereen. Dit zal de Europese politiek pluralistischer en levendiger maken. En harder, ongetwijfeld. Er valt meer drama te verwachten, een typisch kenmerk van een gezonde, functionerende democratie. Dertig jaar geleden schreef het Europees parlement vooral vrijblijvende adviesjes. Nu beslist het parlement keihard mee over politiek gevoelige thema’s als dataprotectie, handel en migratie. Nog altijd zijn er terreinen waarop het weinig te zeggen heeft, zoals het beleid van de eurogroep en de buitenlandpolitiek. Mede daardoor blijven de lidstaten oppermachtig in Brussel, en kan het Europees Parlement hen niet volledig controleren. Maar die controle komt, op een dag. Dat blijkt wel uit de uitslag van zondag: burgers hebben ontdekt dat ze ook in Brussel macht hebben, en geven te kennen dat ze die ook willen gebruiken. Na jaren ploeteren is dat goed nieuws.

Eist het Europees Parlement met Weber meer macht op?

Kan Timmermans voorzitter van de Commissie worden?

Eist het Europees Parlement met Weber meer macht op?

Is radicaal-rechts straks een hindermacht?

Wie heeft sleutel tot de macht in parlement?

Komt winst bij ALDE alleen van Macron?

KOP

En als Timmermans het niet wordt, wat is dan het het plan B?

Welke les voor D66? Wat genuanceerder communiceren

Hoe diep gaat zelfkritiek bij SP na ‘harde dreun’?

Wie valt op bij de nieuwkomers?

Hoe denkt Nederland nu over Europa? Door Stéphane Alonso Wordt het Europa-debat in Den Haag eindelijk volwassen? Als het om de Europese Unie gaat, vervalt de discussie in de Tweede Kamer snel in karikaturen. Erin of eruit. Voor of tegen. Meer of minder. Maar juist de drie partijen die dit het sterkste doen – SP, PVV en D66 – zijn door de kiezer hard afgestraft. Volgens voorlopige uitslag verdwijnen de zeer eurokritische SP en de anti-Europese PVV zelfs uit het Europees Parlement. De SP had daar twee zetels, de PVV vier. In een donderdag tijdens de verkiezingen gehouden exitpoll kregen ze nog elk een zetel. Het zeer pro-Europese D66 gaat van vier naar twee zetels, een klap die extra pijnlijk is omdat liberalen elders het juist heel aardig deden. Grote winnaar in Nederland is het gematigde, pro-Europese midden: het CDA verliest een zetel, maar houdt er vier over. De VVD gaat van drie naar vier en kan er na de Brexit nog een zetel bij krijgen – door het Britse vertrek zou Nederland drie zetels winnen in het Europees Parlement, bovenop de huidige 26. Maar de echt grote verrassing blijft de PvdA, onder leiding van Frans Timmermans. In de exitpoll kwamen de sociaal-democraten al uit op vijf zetels. Na telling van de stemmen blijken dat er zelfs zes te zijn. GroenLinks gaat van twee naar drie zetels. Forum voor Democratie maakt een grote entree in het Europees Parlement, door in één klap drie zetels te winnen. Maar dat is minder dan de peilingen vooraf voorspelden. Controversiële uitspraken van leider Thierry Baudet in de week voor de verkiezingen, over onder meer abortus, vrouwenemancipatie en de MH17, hebben het resultaat mogelijk gedrukt. Dat de partij voor een vertrek uit de EU is (Nexit) heeft ook niet geholpen: geen populair standpunt in Nederland. Al met al is het eurosceptische aandeel onder Nederlandse Europarlementariërs tijdens de verkiezingen gehalveerd, van zes naar de drie zetels van Forum voor Democratie nu. Tv-spot tegen Timmermans

Volgens Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht, laat de uitslag zien dat de Nederlandse kiezer een realistischer, minder simplistisch debat wil over de EU. „Mensen zijn het zwart-wit-verhaal beu”, zei Segers maandagochtend op NPO Radio 1. Onlangs schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich juist nog achter een SP-motie om de zinsnede dat de EU een „steeds hechter verbond” (ever closer union) is uit het Europees Verdrag te laten schrappen. Ook VVD en CDA steunden die. PvdA, GroenLinks, D66 en Denk stemden tegen. Vervolgens voerde de SP een actieve, maar ook agressieve, tegen Timmermans gerichte campagne. Een tv-spot waarin deze belachelijk wordt gemaakt, genereerde veel aandacht, maar kennelijk ook veel weerzin. Anders dan de SP kan de PVV nog een zetel krijgen als de Britten doorzetten en uit de EU vertrekken. Ook Forum krijgt er één bij, en niet GroenLinks, zoals maandagochtend nog het geval leek. De uitslag kan ook worden gezien als een oproep aan het kabinet meer ambitie te tonen als het om Europa gaat. Hoewel premier Rutte zich in de afgelopen jaren steeds positiever over de EU is gaan uitlaten, staat Nederland in de praktijk nog vaak op de rem bij dossiers die voor andere EU-landen belangrijke zijn. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) trekt in Europa veel aandacht met zijn verzet tegen vergaande eurozonehervormingen en zijn inspanningen dat te organiseren in een ‘Hanzecoalitie’ van gelijkgestemde Noord-Europese landen. Die hervormingen zijn volgens Frankrijk, Zuid-Europese landen en veel economen nodig om het vertrouwen in de munt te vergroten en dus de positie van de EU als wereldspeler te versterken. Maar: zo’n versterking vereist ook weer meer (financiële) solidariteit, zodat de munt landen niet uit het lood slaat, zoals tijdens de laatste eurocrisis. Rutte III op de rem

Rutte III is ook huiverig echte stappen te zetten in Europese afstemming van belastingbeleid; nu nog een exclusief nationale bevoegdheid, maar de kritiek groeit omdat het multinationals dankzij deze lappendeken lukt niet of nauwelijks belasting te betalen. In beide dossiers, eurozone en belastingen, eiste Timmermans deze campagne veel meer ambitie. Bij de uitslag zijn allerlei kanttekeningen te maken. Zo wordt er tijdens Europese verkiezingen in Nederland altijd pro-Europeser gestemd: vijf jaar geleden kreeg het CDA de meeste zetels dankzij een lijstverbinding met de ChristenUnie/SGP, maar kreeg D66 de meeste stemmen. De opkomst was weliswaar hoger dan vijf jaar geleden, 41,9 procent – de hoogste opkomst sinds 1994 – maar dat is ook nog steeds veel lager dan die bij landelijke verkiezingen (75-80 procent) of die in andere EU-landen. Nog zo’n kanttekening: de winst van de PvdA hing sterk samen met Timmermans, die grote bekendheid geniet als oud-minister van Buitenlandse Zaken en nummer twee van de Europese Commissie en daarmee een grote streep voor had op de andere, soms totaal onbekende EU-lijsttrekkers. De vraag is of de PvdA dit succes bij landelijke verkiezingen kan herhalen. Europees waren de sociaal-democraten bovendien minder succesvol dan in Nederland. Over het geheel genomen boekten vooral de Europese groenen en liberalen winst, maar is ook de oppositie van nationalistische partijen gegroeid. Tegelijkertijd heeft Timmermans wel een basis gelegd voor een nationale wederopstanding van de sociaal-democraten, en ook nog eens met een pro-Europees, klassiek sociaal-democratisch discours, rondom sociale rechtvaardigheid, niet alleen voor Nederlanders maar voor alle Europeanen. Het soort verhaal dat in de afgelopen jaren wat was verdwenen uit de PvdA. Of zoals Timmermans het vaak schuldbewust zei tijdens deze campagne. „We hebben te veel met het hoofd en te weinig met het hart gepraat.”

Hoe kijken de politici terug op de campagne? Door Lamyae Aharouay „Een hard gelag”, zo omschrijft SP-Kamerlid en campagneleider Bart van Kent de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Zijn partij neemt geen zitting in het parlement. Kandidaat-Europarlementariër voor de PVV Olaf Stuger kan er nog over grappen. „Dat is het mooie van nul zetels, je weet dat je de bodem aantikt. En dan weet je dat je je daar op af kunt zetten om weer naar boven te gaan.” Het traditionele ontbijt met campagneleiders op maandagochtend, in perscentrum Nieuwspoort, staat in het teken van twee bepalende momenten: het filmpje dat de SP maakte over ‘Hans Brusselmans’, waarmee de partij PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans direct en persoonlijk aanviel, en het debat tussen FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet en VVD-leider Mark Rutte. De SP probeerde met het campagnefilmpje het beeld recht te zetten dat het rechts is om eurokritisch te zijn en links om pro-Europa te zijn. Of dat gewerkt heeft? Van Kent: „Met deze uitslag kunnen we niet stellen dat we een succesvolle campagne hebben gevoerd.” Ook voor GroenLinks was Timmermans „vanaf dag één de concurrent”, zegt woordvoerder Diederik ten Cate. „En dit filmpje maakte voor iedereen duidelijk: Frans Timmermans doet mee aan de verkiezingen.” D66-Kamerlid en campagneleider Jan Paternotte: „D66 en GroenLinks hebben het meest last gehad van het Timmermans-effect. Als het aan ons had gelegen, was dit filmpje niet gemaakt.” Volgens Ten Cate was de uitslag heel anders geweest als Paul Tang en niet Timmermans de PvdA-lijst had aangevoerd. Een reactie van Frans Timmermans op het filmpje liet lang op zich wachten. Campagneleider Sebastiaan Timmermans (geen familie van): „Wij hebben bewust niet gereageerd. Wat moet je hier nou op zeggen?” Bij de VVD kwam de winst van de PvdA volgens campagnemedewerker Bas Erlings als een „totale verrassing”. De VVD richtte zich volledig op Thierry Baudet. „Dat kwam voort uit frustratie. FVD kreeg de free ride. Wij vonden dat er veel was wat kiezers moesten weten.” Het debat tussen Baudet en Rutte ziet hij als gelijkspel. Andere partijen hadden onderdeel willen zijn van die tweestrijd. Stuger (PVV): „Ik wil niet zeggen dat we anders drie zetels hadden gehad. Maar dit ging wel ten koste van ons.”

Hoe verschillen de lokale uitslagen? Door Wouter van Loon En weer is de politieke kaart van Nederland van kleur verschoten. Vijf jaar geleden kleurde die nog groen van CDA en D66, in maart was het FVD-geel, deze keer springt het rood van PvdA in het oog. De sociaal-democraten wonnen door het hele land, zijn opnieuw de grootste in de noordelijke provincies, maar de grootste winst zit in het zuiden. Neem Heerlen, waar lijsttrekker Frans Timmermans in oktober zijn campagne aftrapte. De PvdA was daar vijf jaar geleden de vijfde partij, na PVV, SP, CDA en D66. De PvdA werd er donderdag met afstand de grootste, met meer dan 35 procent van de stemmen – tegenover 7,6 procent in 2014. Het oudste electoraat

Heerlen staat symbool voor heel Limburg: in bijna alle gemeenten werd de PvdA ruim de grootste. Maar ook in Noord-Brabant won de PvdA veel stemmen. In gemeenten als Boxmeer, Hilvarenbeek en Vught verdrievoudigde de PvdA. Ook in de vier grote steden ging het veel beter. In Rotterdam en Den Haag is de PvdA weer de grootste partij, in Amsterdam en Utrecht de tweede achter GroenLinks. Waar de winst van de PvdA vandaan komt, is moeilijk te zeggen. In Limburg verloren PVV en SP fors, maar onduidelijk is nog of die kiezers massaal naar de PvdA zijn overgestapt. Misschien bleef een groot deel gewoon thuis: de opkomst in Limburg lag veel lager dan in de rest van Nederland. In sommige gemeenten bleef die steken op 30 procent. In de grote steden lijkt de PvdA kiezers te hebben gewonnen ten koste van D66. Opvallend is dat de PvdA het oudste electoraat heeft van alle partijen, zo bleek uit onderzoek van Ipsos. Bijna de helft, 48 procent, van de PvdA-kiezers is ouder dan 65 jaar. FVD, de andere grote winnaar, trok vooral veel stemmers in de Randstad. De grootste winst zit niet in de steden zelf, maar in de gemeenten daar omheen, zoals Westland, bij Den Haag, of Haarlemmermeer bij Amsterdam. In Edam-Volendam werd FVD met afstand de grootste met bijna een kwart van de stemmen. De PVV, in 2015 nog de grootste partij, werd hier weggevaagd. Ook in Hellevoetsluis werd FVD de grootste ten koste van de PVV. Oude PVV-bolwerken

Maar niet alle kiezers van FVD komen van de PVV. De partij van Geert Wilders verloor in elke gemeente, maar met name in Limburg. Juist daar is FVD veel minder groot geworden dan de PVV vijf jaar geleden was. In Friese gemeenten als Achtkarspelen, Dantumadiel en Súdwest-Fryslân wist FVD juist fors meer te winnen dan de PVV verloor. Hetzelfde geldt voor kustgemeenten als Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort. Ook in plaatsen met een sterk christelijke signatuur doet FVD het relatief goed. Op Urk is alleen de oppermachtige gezamenlijke lijst van ChristenUnie en SGP groter, en in Bunschoten achterhaalde FVD bijna het CDA. De PVV maakt nog kans op een zetel. Als de Brexit is afgerond, krijgt Nederland drie extra zetels, waarvan er één naar de PVV zou gaan; dat heeft het vooral te danken aan de oude PVV-bolwerken. In Rucphen werd de PVV na FVD de grootste. In Venlo en Nissewaard moest de partij van Wilders weliswaar fors inleveren, maar haalde het nog ruim 7 procent.

Heeft Salvini het nu voor het zeggen? Door Marc Leijendekker De Europese verkiezingen zijn een triomf geworden voor Matteo Salvini. Met zijn kritiek op het Europese begrotingsbeleid en zijn belofte van minder immigranten en meer veiligheid kreeg Matteo Salvini meer dan een derde van de kiezers achter zich. Deze uitslag zet de politieke verhoudingen in Rome op hun kop en betekent volgens Salvini ook de aanzet tot „een nieuwe Europese renaissance”. Het is een persoonlijk succes, want Salvini, zelf oud-europarlementariër, was lijsttrekker voor zijn partij Lega. Hij kreeg 34,3 procent van de stemmen, vijf keer zo veel als vijf jaar geleden en twee keer zo veel als bij de landelijke verkiezingen vorig jaar. In het noorden en midden van Italië werd de Lega de grootste. Ook in de twee zuidelijke kiesregio’s kwam de Lega, die zes jaar geleden nog vond dat het rijke noorden zijn eigen geld moest kunnen opmaken, ruim boven de 20 procent. Immigratie is zijn hoofdthema. Hij wil voorkomen dat er weer grote aantallen bootmigranten naar Italië komen en wil de rechten van de migranten zonder papieren die al in Italië zijn, beperken. Op plaatsen die veel met migratie te maken hebben, slaat zijn boodschap aan. Op het einlandje Lampedusa, voor veel bootmigranten de poort naar Italië, kreeg de Lega 45 procent van de stemmen. De kandidaat van centrum-links, de beroemde arts Pietro Bartolo, die veel voor migranten heeft gedaan, bleef steken op 21 procent. Ook in de Noord-Italiaanse grensplaatsen Ventimiglia en Bardonecchia, waar veel migranten Frankrijk proberen binnen te komen, triomfeerde de Lega, met respectievelijk 44 en 41 procent. Ook in de Zuid-Italiaanse stadje Riace, symbool voor pogingen migranten beter te integreren door hen onderdak te bieden in leegstaande huizen, werd de Lega de grootste, met 30 procent. Verplichtingen herzien

De uitslag sterkt Salvini in zijn voornemen zich fel te keren tegen Europese kritiek op het Italiaanse begrotingsbeleid – volgende maand wordt een nieuw kritisch rapport van Brussel verwacht. „Om te groeien moeten we de Europese verplichtingen herzien”, zei hij zondagnacht. Salvini wil met Le Pen en andere eurosceptische partijen een nieuwe fractie van rechts-nationalisten vormen in het Europees Parlement. Hij zei moed te putten uit de winst van Le Pen in Frankrijk en Farage in het Verenigd Koninkrijk. Dat is „het signaal van een Europa dat verandert”. Hij kuste een kruisje in zijn hand en zei: „Ik dank Wie daarboven is. Diegene helpt niet Matteo Salvini of de Lega, Die helpt Italië en Europa om hoop, trots, wortels, werk en veiligheid te hervinden.” In eigen land staat Salvini nu zeer sterk. Binnen de coalitie met de Vijfsterrenbeweging, een antisysteempartij, zijn de verhoudingen omgekeerd: vorig jaar kreeg de Lega 17 procent tegen 32 procent voor de Vijfsterren, nu verdubbelt de Lega en zijn de Vijfsterren bijna gehalveerd, naar 16,6 procent. Salvini onderstreepte dat hij met deze cijfers in de hand de ruzies in de coalitie over belastingverlaging, infrastructurele werken, meer autonomie voor het noorden en een omstreden veiligheidsdecreet in het voordeel van de Lega wil beslechten. Hij kan daarbij dreigen met een crisis. Met de uitslag van zondag zou ook een rechtse coalitie mogelijk zijn. De Lega werkt op lokaal en regionaal niveau al samen met Forza Italia van mediamagnaat Silvio Berlusconi en de kleine hard-rechtse partij Broeders van Italië – samen wonnen ze zondag ook de traditioneel rode Noord-Italiaanse regio Piemonte. Berlusconi, 82 jaar, wist na een actieve campagne een dreigende ondergang van Forza Italia te voorkomen. De partij kreeg 8,6 procent. Broeders van Italië, een soort kleinzoon van de voormalig neofascistische partij, deed het met 6,4 procent beter dan verwacht. Grote verliezer

Grote verliezer was de Vijfsterrenbeweging. In een kort commentaar weet partijleider Luigi Di Maio het slechte resultaat aan de lage opkomst in het zuiden, waar hij vorig jaar nog winst boekte met de belofte van betere sociale voorzieningen. Een morele winnaar, naast Salvini, was ook zijn belangrijkste tegenstander, Nicola Zingaretti van de centrum-linkse Democratische Partij (PD). Uitgedaagd door Salvini lijkt die partij zijn crisis onder controle te krijgen. Zij is nu de tweede partij, na Salvini’s Lega. „Er begint een nieuw seizoen tegen extremistisch rechts”, zei Zingaretti zondagnacht. Hij onderstreepte dat de PD binnen de socialistische groep in het Europees Parlement nu de grootste vertegenwoordiging is na de Spaanse socialisten. In een commentaar schrijft The Huffington Post dat het centrum-rechts van vroeger, eerst gedomineerd door de christen-democraten en later door Berlusconi, definitief is verdwenen. Met Salvini en in zijn kielzog Broeders van Italië „verandert Italië van kleur”. „Nog nooit zo rechts”, is de kop boven het artikel: de macht ligt nu bij „radicaal, populistisch rechts, dat zich niet omschrijft als antifascistisch” en zo de deur naar extreem-rechts wijdopen laat.