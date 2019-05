Wie valt op bij de nieuwkomers?

Bijna de helft van de 26 Nederlanders die straks in het Europees Parlement zitten zijn nieuwelingen in de Europese politiek. Vaak hebben ze al wel politieke ervaring, maar dan in een gemeente of in de Eerste of Tweede Kamer. Soms hebben ze als ambtenaar al in Brussel gewerkt.

Een uitzondering is Forum voor Democratie. Bij die partij stonden, afgezien van de lijsttrekker, vooral ondernemers op de lijst die nog niet lang politiek actief zijn. Rob Rooken bijvoorbeeld, de nummer twee op de lijst, heeft een aantal telecom- en internetbedrijven. Of hij daadwerkelijk naar Brussel gaat is nog onzeker, want net als de nummer drie en vier is hij ook gekozen in de nieuwe Eerste Kamer. Hij zal dus moeten kiezen.

Bij de PvdA is Vera Tax een opvallende nieuwkomer. Zij is net als lijsttrekker Frans Timmermans afkomstig uit Limburg, waar de PvdA het zeer goed deed. Zij was wethouder in Venlo tot ze in 2017 opstapte na een debat over een miljoenentekort bij de gemeentelijke zorgtaken. Daarna werd ze directeur van een instelling die kinderen met leer- en gedragsproblemen begeleidt. Ze wil op Europees niveau opkomen voor „eerlijkheid, tolerantie en gerechtigheid”.

Ook economistrist PvdA’er Mohammed Chahim is afkomstig uit de lokale politiek. Naast zijn baan bij TNO, waar hij onderzoek doet naar de circulaire economie, is hij fractievoorzitter in Helmond. Chahim wil zich de komende jaren in Brussel vooral bezighouden met de sociaal-economische agenda. In het Eindhovens Dagblad zegt hij daarover: „Europa werkt heel goed voor het bedrijfsleven. Voor gewone mensen is dat vaak nog minder het geval.”

Raoul Boucke van D66 werkte jarenlang als ambtenaar in Brussel, de laatste jaren bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Vaste thema’s waarmee hij zich bezighoudt zijn duurzaamheid en transport. Maar Boucke ziet zijn missie breder: hij wil ook opkomen voor „onze open en vrije manier van leven” die volgens hem onder druk staat.

VVD’er Bart Groothuis was van 2007 tot 2009 persoonlijk medewerker van toenmalig minister Henk Kamp en schreef mee aan meerdere verkiezingsprogramma’s. Nu werkt hij als hoofd van het Bureau Cyber Security van het ministerie van Defensie. Zijn kennis over technologie wil hij gebruiken in het Europees Parlement. Zijn motto is: „Wie de technologie beheerst, beheerst de wereld.”

De 29-jarige Eline van Nistelrooij, oud-voorzitter van de jongerenbeweging van GroenLinks, zei op haar zestiende al dat ze later europarlementariër wilde worden. Die internationale ambitie blijkt ook uit haar loopbaan. Zij werkte al in Brussel voor de Duitse Groenen, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en als diplomaat in China. Ze wil zich inzetten voor eerlijke en duurzame handel, mensenrechten en gelijke kansen. Overigens kunnen deze kandidaten hun zetel nog verliezen. Op 4 juni maakt de kiesraad bekend welke politici met voorkeursstemmen zijn gekozen.

