Waar blijven de sponsors voor Kiki Bertens?

De Zweedse sportagent Nina Wennerström (40) zit maandag aan een tafeltje op Roland Garros. Ze is enkele dagen over vanuit Stockholm, waar haar bureau is gevestigd. Ze is de manager van Kiki Bertens en begeleidt haar op het gebied van sponsorcontracten en onderhandelingen met toernooien. We spreken over het ‘merk’ dat Kiki Bertens is of zou kunnen worden. Maar Wennerström is terughoudend: „We gaan Kiki niet veranderen in een reclamezuil.”

Internationaal stijgt de status van Bertens. Ze geldt als titelkandidaat voor Roland Garros, is nummer vier van de wereld, heeft kans op de nummer één-positie, moet internationale persconferenties geven en werd vorige week geportretteerd in The New York Times. Wereldster in wording.

Maar het Nederlandse bedrijfsleven toont nog weinig interesse, liet Bertens (27) maandag doorschemeren na haar zege in de eerste ronde op de Française Pauline Parmentier (6-3 en 6-4). „Dat valt nog tegen”, vertelde ze. „Ik ben ook niet iemand die het heel erg opzoekt. Maar natuurlijk zou het leuk zijn als er een grote deal voorbijkomt.”

Sinds dit seizoen heeft ze een contract bij het sportmerk Fila, dat een lange geschiedenis heeft in het tennis. Maandag speelde ze in een nieuw outfit: een klassiek donkerblauw jurkje. „Past perfect bij Parijs”, zei Bertens. Daarnaast zit ze al langer bij Wilson, de racketproducent. Maar grote partnerships met Nederlandse of internationale bedrijven heeft ze niet. Nog niet, want na Roland Garros zal bekend worden gemaakt dat ze een nieuwe sponsor heeft.

Fox Sports was tweeënhalf jaar haar shirtsponsor, maar dat contract werd eind 2018 niet verlengd. Bertens zou voor de zender een videoblog bijhouden, gaandeweg werden dat er zichtbaar steeds minder. Fox Sports en Wennerström willen niet ingaan op de reden van het niet verlengen. Het is in „wederzijds overleg” gegaan, zegt Wennerström.

Voor bedrijven is het steeds belangrijk dat sporters zich op social media laten zien. Bertens is daar liever niet te veel mee bezig. Ze noemt het „verplichtingen” en laat het veelal over aan haar verloofde Remko de Rijke of haar zus Joyce. Bertens: „Ik vind gewoon mijn vrijheid naast de baan ook heel erg belangrijk.”

Uiteindelijk kan het je ook meer kosten dan dat het je oplevert, zegt coach Raemon Sluiter. „Als een bedrijf zegt: je moet iedere week twee dingen posten op social media en hoe verschrikkelijk blij je met ons bent, dan kan er wel een hele grote zak geld tegenover staan, maar dan moet je het niet doen.” Wennerström: „We richten ons niet op het aantal volgers op sociale media, we concentreren ons op de prestaties op de baan.”

Waar meerdere tennissers zich ook profileren met fotoshoots – zoals Caroline Wozniacki – of eigen merken – zie Maria Sjarapova – prefereert Bertens een rol in de luwte. Sluiter: „We gaan Kiki niet zien in strakke sportkleding.” Bertens blijft the girl next door zonder te veel opsmuk. „Ze is geen influencer, ze is geen social media-persoon”, zegt Wennerström. „Je ziet haar niet op de rode loper, je ziet haar op de trainingsbaan in de ochtend. She is a performer.”

Startpremies voor toernooien

Wennerström is vijftien jaar werkzaam in de tenniswereld en haar bureau Wesport behartigt sinds 2017 de belangen van Bertens. „Onze focus is niet de Nederlandse markt, maar de internationale”, vertelt ze. Het is geen doel op zich om veel commerciële overeenkomsten te sluiten.

„Het gaat erom dat een bedrijf aansluit bij de waarden van Kiki.” Ze ziet Bertens als rolmodel voor de jeugd. „Als persoon, qua werkethiek, en menselijke waarden.” Ze noemt haar bescheiden, eerlijk, inspirerend.

Toen ze begonnen met de samenwerking, stond Bertens nog rond de dertigste plaats. „Ze is een laatbloeier”, zegt Wennerström. „Dit is een totaal nieuwe situatie voor haar, met alles eromheen, de aandacht, de fans.” Ze wijst erop: nu ze zo hoog staat, is het van belang dat ze zich blijft richten op presteren en zich niet laat afleiden door alle aandacht.

Ze krijgt nu ook flinke startpremies aangeboden om te spelen bij toernooien. Zo speelt Bertens eind juli een graveltoernooi in Palermo, mede omdat dit goed past in haar schema, maar ook omdat het een „goede deal” is, erkent Bertens.

Een grand slam winnen zou de jackpot zijn, sportief en commercieel. Wennerström: „Maar we doen het stap voor stap.”