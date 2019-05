VVD en FVD behalen evenveel zetels in de Eerste Kamer

De VVD en Forum voor Democratie (FVD) hebben allebei twaalf zetels behaald in de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten hebben maandag gestemd over de zetelverdeling.

De coalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft in totaal 32 van de 75 zetels behaald. Dat is twee zetels meer dan verwacht. Om wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen moet de coalitie nu steun zoeken bij minstens één andere partij: GroenLinks, PvdA of FVD.



In sommige provincies leken de VVD en CDA afspraken te hebben gemaakt over de verdeling van de restzetels. Om de coalitie in ieder geval zo groot mogelijk te maken stemden sommige vertegenwoordigers van deze twee partijen op D66 en ChristenUnie.

De oppositie heeft waarschijnlijk een soortgelijke deal gesloten. Zo stemden de twee Statenleden van de PVV in Utrecht waarschijnlijk op FVD.

Kamervoorzitter

Het is gebruikelijk dat de grootste partij ook de Kamervoorzitter levert. Het is nu nog niet duidelijk van welke partij de voorzitter wordt. Forum voor Democratie heeft ook nog geen fractievoorzitter voor de Eerste Kamer benoemd.