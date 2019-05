Vraagje: wil Israël Kushners vredesplan eigenlijk wel?

Premier Netanyahu kreeg vorige week post die hem niet beviel. Het was een brief van 290 Israëlische generaals en andere hoge militairen, waarin ze een klemmend beroep doen op Netanyahu af te zien van zijn verkiezingsbelofte om de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren.

De feiten: de 130 nederzettingen tellen inclusief het (al geannexeerde) Oost-Jeruzalem ongeveer 620.000 kolonisten temidden van een ruime 2,5 miljoen Palestijnen (bron: de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem). Volgens het internationaal recht (Geneefse Conventies van 1949) zijn ze allemaal illegaal, want gebouwd in bezet gebied, wat Israël bestrijdt, want geen bezet maar hooguit betwist gebied. Er zijn daarnaast 110 ‘buitenposten’, die volgens het Israëlisch recht niet legaal zijn. Maar geleidelijk worden die ook gelegaliseerd. Niet alleen Netanyahu, maar het grootste deel van de coalitie die hij nu formeert, wil de nederzettingen annexeren.

De 290 generaals c.s. van leger, politie en inlichtingendiensten, allemaal met pensioen, wijzen erop dat velen van hen jaren op de Westelijke Jordaanoever hebben gediend en dat ze weten waarover ze het hebben. Volgens hen zal zo’n annexatie alle Palestijnse hoop de bodem in slaan dat er ooit een politieke oplossing komt. Dat kan weer een kettingreactie van geweld losmaken „die Israëls economie, zijn regionale en internationale imago en speciaal zijn veiligheid ernstig zal schaden”. „Wij waarschuwen dat wat zal beginnen als het afkondigen van soevereiniteit in een beperkt gebied, uiteindelijk een situatie zal produceren waarin we zullen worden gedwongen Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever), met zijn miljoenen Palestijnse inwoners, weer volledig onder ons gezag te brengen.” De Palestijnen gaan dan weer vechten voor gelijkberechtiging in de staat Israël, enzovoorts van de regen in de drup.

Ik zei al, post die Netanyahu niet beviel. Hij sloeg meteen terug. Niet alleen waarborgt de Westelijke Jordaanoever Israëls veiligheid, zei hij, maar ook is het gebied „ons door onze voorvaders nagelaten”. De generaals waren maar een stelletje sufferds, impliceerde hij: „[D]eze ‘experts’ steunden het nucleaire akkoord met Iran en waarschuwden dat Bibi (Netanyahu) een fout maakte en de alliantie met de VS vernietigde.” De Times of Israel citeerde ook minister van Veiligheid Gilad Erdan, die de generaals toebeet: „Jullie zijn linksen die tegen onze aanwezigheid in Judea en Samaria zijn.”

Opmerkelijk, denk ik, dat Israëls leger, politie en inlichtingendiensten onder het oog van Netanyahu – want die is al heel lang premier – zo veel linkse officieren tot de top hebben laten doordringen. En ook opmerkelijk: dat linksen kennelijk idioten zijn. Denkt ú dat de Palestijnen zich bij Netanyahu’s annexatieplannen zullen neerleggen?

Ik vraag me ook af hoe annexatie samengaat met het businessplan van president Trumps schoonzoon Kushner, dat zoals u al in deze krant heeft kunnen lezen, eind volgende maand in Bahrein wordt onthuld. De miljarden dollars die daar worden opgehaald, moeten onder andere in de Westelijke Jordaanoever worden geïnvesteerd om de Palestijnen welvaart en dus geluk te brengen alvorens ze ook misschien politieke rechten krijgen. Maar wat kan er economisch van de grond komen in het brokkelgebiedje compleet met checkpoints, collectieve straffen en toenemende agressie door kolonisten dat na de annexaties voor de Palestijnen overblijft? Hm. Wil Netanyahu Kushners plan eigenlijk wel?

