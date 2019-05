Vijftien doden bij rellen in Braziliaanse gevangenis

Bij rellen in een gevangenis even buiten de Braziliaanse stad Manaus zijn zondag zeker 15 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP.

De gevechten ontstonden tijdens het bezoekuur, rond het middaguur lokale tijd, tussen de gevangenen. Van een opstand was geen sprake, zegt de directeur van de gevangenis. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak.

Zelfgemaakte wapens

De gevangenen zouden elkaar onder meer met zelfgemaakte wapens te lijf zijn gegaan. De militaire politie greep daarop in, onder meer door vanuit helikopters op de gevangenis te schieten. Die schoten zouden niet op de gevangenen zijn gericht, zegt de gevangenisdirecteur.

Het is niet voor eerst dat de gevangenis in Manaus, de hoofdstad van de deelstaat Amazonas in het noorden van Brazilië, op deze manier in het nieuws komt. Begin 2017 kwamen bij gevechten 56 mensen om het leven.

Braziliaanse gevangenissen zijn berucht om het interne geweld. Vaak wordt de strijd tussen drugsbendes van buiten de gevangenis binnenin doorgezet.