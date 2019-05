Tsipras vervroegt landelijke verkiezingen na grote nederlaag Syriza

De Griekse premier Tsipras heeft zondagavond vervroegde landelijke verkiezingen aangekondigd na de grote nederlaag voor zijn linkse regeringspartij Syriza bij de Europese verkiezingen. Met driekwart van de stemmen geteld staat de conservatieve oppositiepartij Nieuwe Democratie op 33 procent en Syriza op 24 procent.

Tsipras had de verkiezingen vooraf een vertrouwensstemming over zijn beleid genoemd. Na een nachtelijk beraad met zijn ministers en zijn partijtop gaf hij toe dat „de uitkomst niet is wat we hadden gehoopt. Ik zal het niet negeren”.

Tsipras zal de president bezoeken en om de vervroegde ontbinding van het parlement vragen na de tweede ronde van de lokale en regionale verkiezingen volgende week. De eerste ronde was tegelijkertijd met de Europese verkiezingen. De landelijke verkiezingen waren gepland voor oktober, ze zijn nu op zijn vroegst op 30 juni.

Eerder op de avond had Kyriakos Mitsotakis, de leider van Nieuwe Democratie, het aftreden van Tsipras en vervroegde verkiezingen geëist. „Griekenland heeft een nieuwe regering nodig. Het is duidelijk dat de Grieken geen vertrouwen meer hebben in deze regering.”

‘Het duister van bezuinigingen’

Na Nieuwe Democratie en Syriza volgen de socialistische Beweging voor Verandering met 7,5 procent van de stemmen, de Communistische Partij (5,5), de Gouden Dageraad (4,9) en de nationalistische partij Griekse Oplossing (4,1). Gouden Dageraad blijkt populair bij jongeren. Van de kiezers tussen de 17 en 24 stemde zo’n 13 procent op de neonazistische partij.

Tsipras heeft Griekenland door het stringente bezuinigingsprogramma geleid dat na de crisis was opgelegd door zijn schuldeisers. Inmiddels vertoont de economie weer voorzichtige groei. Vorige maand kondige Tsipras een reeks belastingkortingen aan om burgers die hard zijn getroffen door de crisis tegemoet te komen. Hij waarschuwde dat Nieuwe Democratie zal terugkeren naar „het duister van bezuinigingen, crisis, de oligarchen en het Internationaal Monetair Fonds.”