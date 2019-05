SP-voorzitter Ron Meyer kondigt vertrek aan

De voorzitter van de Socialistische Partij (SP), Ron Meyer, heeft maandagavond zijn vertrek aangekondigd. Dat deed hij tijdens een bestuursvergadering die was ingelast om de verkiezingsnederlaag van de partij te bespreken. Meyers zegt wel zijn termijn te willen voltooien, dat loopt eind 2019 af. Maar hij is niet meer herkiesbaar.

„Ik zal ervoor zorgen dat het stokje in het najaar op een goede manier wordt overgedragen”, schrijft Meyer in een verklaring over zijn vertrek. Meyer werd in 2015 gekozen als SP-voorzitter.

‘Pijnlijke nederlaag’

De SP-voorzitter zegt verantwoordelijkheid te nemen voor de „pijnlijke nederlaag” van de SP tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement. Met de Europese verkiezingen wist de SP voor het eerst in twintig jaar tijd geen enkele zetel te bemachtigen. In 2014 haalde ze nog vier zetels in het Europarlement.

„De definitieve uitslag van de Europese verkiezingen is een harde dreun. Een grote teleurstelling”, zeiden Meyer en partijleider Lilian Marijnissen al eerder op maandag.

Ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart verloor de SP veel steun. Van zeventig Statenleden in de vorige termijn zakte de partij nu naar 35. Maandag werd ook bekend dat de SP maar vier zetels krijgt in de Eerste Kamer, waar de SP er in 2015 nog negen heeft gehaald.

