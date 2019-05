Roemeense partijleider PSD veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf

De belangrijkste politicus van Roemenië, Liviu Dragnea, is maandag door het hooggerechtshof definitief tot 3,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor machtsmisbruik. Een dag eerder verzwakte de desastreuze uitslag in de Europese verkiezingen en een referendum over de rechtsstaat de legitimiteit van de regering van zijn PSD-partij.

Dragnea is de partijleider van de links-reactionaire PSD. Vanwege een eerdere veroordeling voor stemfraude kon hij geen premier worden. De ‘sterke man’ van Roemenië bestuurt het land vanuit het parlement. Hij neemt de belangrijke besluiten en stuurt ministers naar huis wanneer die zijn wensen niet uitvoeren.

De zaak stamt uit de tijd dat Dragnea (56) president was van het district Teleorman. Hij liet medewerkers van de PSD op de loonlijst van een overheidsinstantie zetten, waardoor zij met belastinggeld betaald werden voor werk voor de partij.

Dragnea noemde de zaak tegen hem „een politiek proces” en was niet bij het vonnis aanwezig. Hij heeft 24 uur de tijd om zich bij een politiebureau te melden om zijn straf uit te zitten. Nu het hooggerechtshof een eerder vonnis van een lagere rechtbank bekrachtigd heeft, kan de politicus niet meer in beroep.

Dragnea’s partij, die Roemenië sinds de val van het communisme bijna onafgebroken bestuurt, leed zondag een forse nederlaag in de Europese verkiezingen. De partij haalde volgens de prognoses minder dan 25 procent van de stemmen. Een diepterecord. Bij de laatste landelijke verkiezingen stemden nog 46 procent van de Roemenen op de PSD. De liberale PLN behaalde met 28 procent de meeste stemmen.

Morrelen aan de rechtsstaat

Dragnea en de door hem aangewezen premier Viorica Dancila zijn vooral impopulair omdat ze morrelen aan de rechtsstaat: door nieuwe rechtbanken en aanklagers in het leven te roepen, anti-corruptiezaken onmogelijk te maken en met nooddecreten in plaats van parlementaire processen wetten te wijzigen. De daadwerkelijke problemen die Roemenië heeft – massale emigratie, slechte gezondheidszorg, disfunctionerende infrastructuur en corruptie – worden niet aangepakt. Ook is de regering voortdurend in conflict met Brussel, onder meer over de benoeming van een Roemeense corruptiejager als eerste baas van het Europees Openbaar Ministerie.

Naast de slechte verkiezingsuitslag stemde gisteren ook 80 procent van de Roemeense kiezers in een referendum tegen de mogelijkheid dat politici zichzelf amnestie of gratie kunnen verlenen in corruptiezaken of met nooddecreten kunnen regeren. Veel Roemeense stemmers in het buitenland werden bij het uitbrengen van hun stem gehinderd. Zeker 3,4 miljoen Roemenen wonen in de andere 27 lidstaten van de EU en zijn over het algemeen geen fans van Dragnea. De stemmen van degenen die er wel in slaagden die uit te brengen, moeten nog worden geteld. Het is waarschijnlijk dat door die resultaten de definitieve uitslag voor de PSD nog slechter zal uitvallen.