Na ruim twintig jaar gaan we weer eens een dagje op stap. Mijn studievriendinnen en ik. Inmiddels grijs aan het worden, een aantal kinderen en druk op het werk. De hele dag trekken we met elkaar op, praten bij met een lach en af en toe een traan. Gelukkig overheerst het eerste. Al enigszins melig stappen we het semi-Italiaanse restaurant binnen. We bestellen antipasti en een van de vriendinnen meldt dat ze geen rauwe tomaat lust. De Nederlandse ober, waarschijnlijk een student, antwoordt: „Ja, dat heb ik ook, dat zaad geeft toch een heel andere mondbeleving.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl