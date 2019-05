Extra uitstoot na wegvallen kernenergie

De onzekere toekomst van kernenergie kan wereldwijd tot veel extra uitstoot van CO 2 leiden. Zonder nieuw beleid ligt de productie van kerncentrales in 2025 een kwart lager, in 2040 zelfs tweederde. Als die CO 2 -arme stroomproductie vervangen moet worden, neemt volgens een dinsdag verschenen rapport van het Internationale Energieagentschap (IEA) in de praktijk de uitstoot met miljarden tonnen toe.

Wereldwijd zorgt kernenergie voor zo’n 10 procent van de energieopwekking. Alleen de opwekking via waterkracht, wereldwijd goed voor 16 procent van de stroom, is als CO 2 -arme energiebron groter. In de westerse landen, waar kernenergie de belangrijkste CO 2 -arme energiebron is, worden veel centrales gesloten terwijl van nieuwbouw nauwelijks sprake is.

Met het rapport Nuclear Power in a Clean Energy System wil het IEA waarschuwen voor de gevolgen van het wegkwijnen van de centrales. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de organisatie, gelieerd aan de OESO, weer aandacht besteedt aan kernenergie. „Zonder belangrijke bijdrage van kernenergie wordt de wereldwijde energietransitie een stuk moeilijker”, zegt directeur Fatih Birol in een toelichting.

Ook in Nederland is het perspectief voor kernenergie slecht, mede door de kritische houding van de politiek. En zonder (financiële) steun is geen bedrijf bereid om geld in nieuwe centrales steken. Volgens het IEA vergt het in stand houden van de nucleaire capaciteit hoge investeringen, maar zijn die concurrerend ten opzichte van andere technologieën zoals zon- en windenergie. (NRC)