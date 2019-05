Opnieuw tientallen doden in gevangenissen Brazilië

In drie gevangenissen in de Braziliaanse staat Amazonas zijn op maandag zeker 42 mensen gevonden die om het leven waren gekomen door geweld. Dat meldt persbureau Reuters.

Luister ook onze podcast: Waarom geweld tegen vrouwen in Brazilië zo’n probleem is

De omgekomen gevangenen zouden zijn gewurgd nadat er ruzie was ontstaan tussen rivaliserende bendes. De moorden volgden op een gevangenisrel tijdens een bezoekuur op zondag waarbij vijftien mensen omkwamen, in de stad Manaus in dezelfde staat. Bij de vechtpartij die op zondag ontstond gingen gevangenen elkaar met zelfgemaakte wapens te lijf.

Volgens Braziliaanse media heeft de regering van Jair Bolsonaro een speciale politie-eenheid naar de staat gestuurd om het geweld te beteugelen.

Bendegeweld en overbevolkte gevangenissen

De Braziliaanse gevangenissen zijn berucht om het bendegeweld. Zo kwamen er in 2017 nog 56 gevangenen om tijdens gevechten in de gevangenis in Manaus, waar de gevechten van afgelopen zondag plaatsvonden.

Omdat de gevangenissen vaak beheerd worden door drugsbendes, die met elkaar strijden om een drugsroute door de Amazone en hun criminele bezigheden ook van achter de tralies voortzetten, komt het vaker voor dat geweld zich naar andere gevangenissen verspreidt.

In het verleden heeft de organisatie Human Rights Watch gewaarschuwd voor de omstandigheden in Braziliaanse gevangenissen, die overbevolkt zijn. In 2016 was er ongeveer één gevangenisplaats beschikbaar per twee gevangenen.