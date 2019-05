Meer steun voor rookverbod in de buurt van kinderen

De steun voor een wettelijk rookverbod op plekken waar veel kinderen komen, is toegenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van de Alliantie Rookvrij Nederland. Zo willen negen op de tien Nederlanders dat er een wettelijk verbod komt op roken bij speeltuinen.

Vier jaar geleden vond 65 procent van de ondervraagden nog dat bij speeltuinen niet meer gerookt zou mogen worden. Ook het draagvlak voor een rookverbod in de buurt van dierentuinen is toegenomen. Van 48 procent in 2015 naar 67 procent bij de laatste meting.

Schoolterreinen

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2020 wettelijk verplicht hun terreinen rookvrij te maken. Van de ondervraagden is 95 procent het eens met het verbod op roken op basisschoolterreinen. Voor middelbare scholen ligt dat percentage iets lager, namelijk 89 procent. In 2009 was zeven op de tien nog voor een rookverbod op terreinen van middelbare scholen.

Driekwart van de ondervraagden vindt dat de overheid een actief beleid moet voeren om het roken in Nederland te verminderen. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rookte in 2018 22 procent van de Nederlanders ouder dan 16 jaar. In 2009 lag dat percentage nog op ruim 28 procent. Het huidige kabinet voert geen beleid om roken algeheel te verbieden.

De enquête werd gehouden onder 1.127 Nederlanders in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De groep ondervraagden bestaat uit niet-rokers, rokers en ex-rokers. Omdat de alliantie de vragenlijst in de afgelopen jaren heeft uitgebreid, kan niet bij alle resultaten worden vergeleken met hetzelfde jaartal.