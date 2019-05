Meer dan tien aangiftes gedaan tegen ‘tramschutter’ Utrecht

De politie heeft tot nu toe zeker tien aangiftes tegen Gökmen T. ontvangen, de verdachte die in maart het vuur opende in een tram in Utrecht. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De aangiften komen van omstanders die gewond raakten of getuige waren van de aanval, laat het Openbaar Ministerie maandag desgevraagd weten.

Volgens justitie is onder meer aangifte gedaan van poging tot moord, poging tot doodslag en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het aantal aangiftes loopt volgens justitie nog steeds op. Slachtoffers zouden een eventuele schadevergoeding kunnen krijgen, bijvoorbeeld doordat zij een trauma hebben overgehouden aan de schietpartij.

Eind maart werd het voorarrest van T., die heeft bekend de aanslagpleger te zijn, met drie maanden verlengd. Het OM heeft nog geen eis tegen hem uitgesproken, dit volgt pas wanneer justitie meer onderzoek naar de zaak heeft gedaan.

Op 18 maart dit jaar schoot T. op reizigers in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, een vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Over het motief van T. is nog niets duidelijk, wel is bekend dat T. alleen handelde. De pro-formazitting tegen T. dient op 1 juli, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. De aangiftes worden toegevoegd aan de aanklacht van het OM.