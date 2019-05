Maleisiës laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn overleden

De laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn in Maleisië is overleden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een Maleisische regeringsfunctionaris. In het Aziatische land leeft nu nog één vrouwtje van de soort. Zij werd in 2014 gevangen.

Het sterven van het laatste mannetje in Maleisië zou betekenen dat het fokprogramma in dat land is mislukt. In 2017 stierf een ander vrouwtje dat onderdeel was van dit programma.

Het aantal nog levende exemplaren van de Sumatraanse neushoorn ligt volgens experts tussen de dertig en de tachtig. Die zouden voornamelijk in ondoordringbare oerwouden leven op de Indonesische eilanden Borneo en Sumatra. De neushoorn, die zo klein is als een pony en lichte beharing heeft, leefde ooit ook nog in Myanmar en Thailand.

Stroperij

In de jaren tachtig nam de populatie door stroperij en versnippering van hun leefgebied af tot achthonderd dieren. Daarna daalden de aantallen snel. Omdat de neushoorns zo zeldzaam zijn geworden dat ze elkaar in de oerwouden nauwelijks nog tegenkomen, is voortplanting in het wild moeilijk.

Volgens Reuters is het genetische materiaal van het mannetje opgeslagen. Mogelijk kan dit in de toekomst nog gebruikt worden.

