Just Spee (54) wordt nieuwe KNVB-voorzitter

Just Spee (54) volgt Michael van Praag op als voorzitter van de KNVB. De termijn van Van Praag als voorzitter van de voetbalbond loopt 16 december af. Spee werd maandagavond verkozen tijdens een speciale bondsvergadering.

Spee kreeg veel meer stemmen dan zijn enig overgebleven opponent, Pieter de Waard. In totaal hadden zeventig mensen op de functie gesolliciteerd.

Bij de verkiezing brachten 59 mensen hun stem uit. 29 van hen komen uit het betaald voetbal, 30 uit het amateurvoetbal. Eén stem werd ongeldig verklaard. Uiteindelijk stemden 46 mensen voor Spee.

Lees ook: Lees ook het verslag van de verkiezing: De opvolging van opvolging van Michael van Praag leidde tot een onverwachte verkiezing. Met dank aan de directeur van Telstar.

Topman

Spee was van 2012 tot 2014 topman van televisieproductiebedrijf Endemol Group. Daarna werd hij directeur van het musicalbedrijf Stage Entertainment, dat is opgericht door Joop van den Ende. Ook is hij vijf jaar lang betrokken geweest bij de exploitatie van de commerciële rechten van de eredivisieclubs.

Spee voetbalde zelf bij de Haarlemse club Koninklijke HFC. Ook is hij penningmeester van deze amateurclub geweest.