‘Ik kan in de winter geen werk bieden dat er niet is’

Begin april komt Camping Bakkum in Castricum, vlakbij zee, tot leven. Dan arriveren de eerste gasten en gaan de supermarkt, de ijswinkel, de pizzeria, de snackbar, het ‘kippaleis’, de viswinkel, het kampeerwinkeltje, de dokterspost, de tennisbaan, de sportschool en de grote speeltuin weer open. Vandaag is er zelfs een stemlokaal voor de Europese verkiezingen, een Gronings koppel discussieert druk over wie ze het beste vonden tijdens het televisiedebat: Rutte of Baudet. De camping is een dorp op zich.

Maar ’s winters ziet het er hier heel anders uit. Er zijn geen stacaravans, geen tenten, de sanitairgebouwen worden opgeknapt en de bossen onderhouden.

Zo’n seizoensgebonden ritme vraagt om een personeelsbestand dat gemakkelijk kan slinken en ook weer uitdijen.

Tachtig man staat het hele jaar door op de loonlijst van de Kennemer Duincampings, waarvan Camping Bakkum, Camping Geversduin en Camping De Lakens onderdeel zijn. Ook in de vijf maanden dat de campings gesloten zijn. In de winter werken zij iets minder, dan nemen ze hun vakanties op. In de zomer werken ze beduidend meer. Zestig van die werknemers zijn in vaste dienst, de overige twintig hebben een jaarcontract met uitzicht op vast.

Want hoewel deze meimaand qua weer wat tegenviel, is het zomerseizoen op een camping best goed te voorspellen. Iedereen op de campings wéét: de schoolvakanties, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn druk, juli en augustus worden topdrukte. En daar wordt het personeelsbestand omheen gebouwd.

In het voorjaar loopt het werknemersbestand daarom op naar driehonderd man, nog eens aangevuld met schoonmakers, serveersters, koks, gastvrouwen en de mensen van het animatieteam. Zij werken op een tijdelijk of een nulurencontract.

De receptie van Camping Bakkum Foto Simon Lenskens

Nieuwe wet

Deze dinsdag stemt de Eerste Kamer naar verwachting in met de nieuwe arbeidsmarktwet, waarvan het doel is dat werkgevers meer vaste contracten gaan uitdelen. Had in 2003 nog bijna driekwart van de werkenden een vast dienstverband, begin dit jaar was dat zo’n 60 procent.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) hoopt het aantal flexwerkers met een aantal maatregelen nu weer terug te dringen, zodat deze groep meer zekerheid krijgt. Ontslag wordt gemakkelijker gemaakt, de premies voor vaste dienstverbanden worden goedkoper en die voor tijdelijke dienstverbanden duurder. Oproep- en payrollkrachten krijgen bovendien meer rechten, waardoor die óók duurder worden.

Lees ook: Senaat twijfelt aan het nut van nieuwe arbeidsmarktwet

Maar op de nieuwe wet kwam vorige week meteen een hoop kritiek. Zo wordt gevreesd dat het ontmoedigen van tijdelijke en flexibele contracten ervoor zorgt dat werkgevers hun toevlucht nemen tot zzp’ers, met verkapte dienstverbanden tot gevolg.

Werkgevers in de horeca, recreatiesector en land- en tuinbouw klaagden bovendien over een „boete op seizoenswerk”. In hun sectoren zal de wet zeker niet tot meer vaste contracten leiden, zeggen zij, omdat het werk er simpelweg niet het hele jaar door is. Denk bijvoorbeeld aan de oogst van seizoensgroenten of zomerfruit, waarvoor tijdelijk meer mensen nodig zijn.

Zo is het ook op Camping Bakkum, waar de meeste medewerkers een contract van 1 april tot 1 november hebben. „In de schoonmaak is er bijvoorbeeld echt niets te doen in de winter. Er is hier niemand, dus de wc’s en douches worden niet vies gemaakt”, legt Willemieke de Waal, directeur van de Kennemerduin Campings uit.

Maar in de zomermaanden loopt het gastenaantal op naar 12.000, en dan moeten alle zeilen bijgezet. Tijdens de topdrukte in juli en augustus wordt het personeelsbestand daarom aangevuld met oproepkrachten, en als het écht druk wordt soms met een aantal uitzendkrachten.

Veel van die flexwerkers komen ieder jaar weer terug. Haar eigen kinderen, nu zestien en zeventien, werken de hele zomer lang op Camping Bakkum. Net zoals een hoop andere scholieren en studenten uit de omgeving, de meesten totdat ze een jaar of vijfentwintig zijn.

Oudere werknemers hebben in de wintermaanden een ww-uitkering, sommigen doen ander werk. De Waal probeerde ook weleens een samenwerking met Snowplanet aan te gaan, een nabij gelegen indoorskibaan. „Zij hebben hun topdrukte in de winter, dus samen zou je mensen het hele jaar door aan het werk kunnen zetten, op een vast contract.” Maar Snowplanet veranderde van eigenaar, en daarmee stopten de gesprekken. De Waal: „Misschien moet ik dat nu weer eens proberen.”

Cursussen in gastvrijheid

Lees ook: Bedrijven maken al plannen om de payrollwet te omzeilen

Want één ding is zeker: als de nieuwe arbeidsmarktwet deze dinsdag wordt aangenomen, dan worden de tijdelijke werknemers van de Kennemer Duincampings per 1 januari 2020 een stuk duurder. Die extra kosten zitten vooral in de hogere ww-premies en een hogere transitievergoeding voor flexibele contracten. Gaat dat op de campings dan wel voor meer vaste contracten zorgen? „Ik denk eerder voor hogere kosten voor de gasten”, zegt De Waal. „Ik kan in de winter gewoon geen werk bieden dat er niet is.”

En de tijdelijke contracten vervangen door zzp’ers, biedt dat uitkomst? De Waal schudt haar hoofd. Zeven jaar geleden waren de campings nog onderdeel van het Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland. Alle medewerkers stonden toen op de loonlijst van een payroll-bedrijf. „Maar op een camping is het nodig dat het personeel binding heeft met het bedrijf, dat er persoonlijke aandacht is voor iedereen. Ze volgen trainingen in gastvrijheid, cursussen leiderschap. En dat gáát niet als het personeel op de loonlijst staat van een bedrijf in Zwolle. Dat voelt niet goed.”

Om te zorgen dat mensen plezier hebben in hun werk, moet je ze aan je binden, vindt De Waal. „Anders komt en gaat het personeel, en dan blijf je bezig met inwerken.” Toen de Kennemer Duincampings in eigen beheer kwamen, werden de payrollkrachten daarom vervangen door vaste en tijdelijke werknemers. Om dezelfde reden ziet De Waal werken met zzp’ers als vervanging voor de tijdelijke werknemers niet zitten. „Ik geloof daar niet zo in.”

Op 1 november sluiten de winkels en worden alle stacaravans het terrein weer afgetakeld, „om permanente bewoning te voorkomen”. Sommige gasten komen al dertig jaar lang iedere zomer terug. Voor de vrijgekomen seizoensplaatsen is er een wachtlijst, waar sinds de „verhipping” van de camping vooral door gezinnen met jonge kinderen, veelal afkomstig uit Amsterdam, op wordt geaasd.

In de tussentijd zorgen de vaste werknemers van Camping Bakkum ervoor dat alles weer helemaal netjes is voor het nieuwe seizoen.

Flexwerk Van payroll tot oproepcontract: de belangrijkste verschillen tussen flexwerkers

Tijdelijk contract

Voor wie een tijdelijk arbeidscontract heeft, gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor vaste werknemers. Het enige verschil is dat hun contract een einddatum heeft. Vóór die datum zijn ze net zo moeilijk te ontslaan als vaste arbeidskrachten. Een werkgever kan iemand niet eindeloos op tijdelijke contracten laten werken. Na drie van dit soort contracten óf als iemand al twee jaar op zulke contracten werkt, moet de werkgever een vast contract geven of afscheid nemen. Vanaf volgend jaar mogen werknemers drie jaar op tijdelijke contracten werken. Dat staat in de nieuwe arbeidsmarktwet van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66), die de Eerste Kamer deze dinsdag naar verwachting aanneemt.

Uitzendcontract

Uitzendkrachten zijn het meest geschikt om in te zetten voor kortdurende opdrachten die weinig voorkennis vereisen. Een ondernemer kan een uitzendbureau bijvoorbeeld vragen om twintig uitzendkrachten te regelen die een maand lang kerstpakketten kunnen inpakken. Het uitzendbureau regelt de arbeidskrachten, maar blijft zelf de formele werkgever. De uitzendkracht krijgt hetzelfde loon en dezelfde onkostenvergoedingen als vaste werknemers. Ook geldt dezelfde bescherming op het gebied van pauzes, overwerk, nachtdiensten en werken op feestdagen. Belangrijke uitzondering is het pensioen. De pensioenopbouw begint pas zodra iemand een halfjaar voor hetzelfde uitzendbureau heeft gewerkt – en dan nog is de pensioenopbouw relatief laag. Uitzendwerk kan zomaar afgelopen zijn. Zodra de opdracht ophoudt, loopt het contract af. En tijdens ziekte wordt niet doorbetaald. Als de ziekte aanhoudt, kan de uitzendkracht wel een Ziektewetuitkering voor werklozen aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV. Werknemers die jarenlang bij hetzelfde uitzendbureau in dienst blijven, bouwen meer rechten op, maar zij vormen een minderheid.

Payrollcontract

Voor payrollkrachten gelden ongeveer dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor uitzendkrachten. Zij blijven vaak langer bij hetzelfde bedrijf werken en zijn ook door dat bedrijf geselecteerd. Het payrollbedrijf neemt slechts het juridische werkgeverschap en de administratieve lasten over. Het is dan ook bedoeld om werkgevers te ontlasten. Maar de contractvorm is ook populair omdat die vaak relatief goedkoop is, vooral door de sobere pensioenregeling. Dat verandert in de nieuwe wet van Koolmees. Payrollkrachten hebben dan recht op precies dezelfde pensioenregeling als hun collega’s in vaste dienst, óf op een pensioenregeling waarin de werkgeversbijdrage even hoog is als het landelijke gemiddelde. Wel gaat deze pensioenregeling een jaar later in dan de rest van de wet: per januari 2021 in plaats van 2020.

Oproepcontract

Het oproepcontract is een ‘normaal’ vast of tijdelijk contract, maar dan zonder afspraak over hoeveel uur de werknemer mag werken. De bekendste vorm is het nulurencontract, waar de werknemer de minste duidelijkheid krijgt. Ook bestaat er het min-maxcontract, waarin wordt afgesproken hoeveel uren de werknemer minimaal en maximaal kan werken. De wet van Koolmees regelt dat mensen met zulke contracten meer zekerheid moeten krijgen. Wie een nulurencontract heeft, moet een werkoproep minimaal vier dagen van tevoren krijgen, anders mogen ze die weigeren. En een werkafspraak die een werkgever op het laatste moment (vier dagen van tevoren of later) intrekt, moet worden doorbetaald. Nulurencontracten mogen vanaf januari ook niet langer dan een jaar duren. Na twaalf maanden moet de baas een contract aanbieden met een vast aantal uren: zoveel als de oproepkracht het eerste jaar gemiddeld werkte.