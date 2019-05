‘Ik ben uit het systeem gestapt’

in

‘Twee jaar geleden heeft mijn leven een totaal nieuwe wending genomen. Ik werkte bij de nieuwswebsite NU.nl, eerst als schrijvend journalist en later op de commerciële afdeling. Daarnaast was ik freelance fotograaf. Uit het schrijven van artikelen voor adverteerders haalde ik weinig voldoening. Het was geen functie waar ik met trots over vertelde. Het was toen wel duidelijk dat ik iets anders moest gaan doen.

„Ik stond in die tijd samen met mijn vriend als gast op kampeerterrein De Lievelinge. Een superfijne plek: het is een camping, maar ook een creatieve vrijplaats. Hier wil ik wel werken, dacht ik toen. Het voelde als een kans te proeven aan een totaal ander leven. Ik ben bij de sollicitatie eerlijk geweest dat ik geen ervaring had voor alles wat ze nodig hadden, maar dat ik wel heel nieuwsgierig en leergierig ben. Nu sta ik in het restaurant en achter de bar, ik maak schoon, ik schik bloemen en inmiddels ben ik ook de huisfotograaf. Ik heb het gevoel dat alles wat ik doe ertoe doet, dat ik bijdraag aan de belevenis van de mensen die hier komen.

„In de winter zijn we vrij en reizen we met onze camper naar Zuid-Europa. Mijn inkomen is heel wisselend, afhankelijk van hoeveel fotoklussen ik erbij kan doen. Veel verdien ik niet, maar ik geef hier ook bijna niks uit.”

‘Voor mijn gevoel ben ik uit het systeem gestapt. Ik zou niet meer in een vast huis willen wonen of een kantoorbaan hebben. De vrijheid is heerlijk, maar soms ook eng. Ik heb geen toekomstvisie meer. Toch ben ik blij met deze stap. Als je nooit nieuwe dingen probeert zal je nooit ontdekken welke mogelijkheden er nog meer zijn.

„We hebben nu weinig vaste lasten, eten doen we vaak tijdens het werk op de camping, en ik heb voor jaren aan shampoo en douchegel omdat gasten altijd wel wat achterlaten. Het geld dat we overhouden per maand sparen we op voor de winter. En wat ik vroeger heb gespaard, bewaar ik als buffer voor achter de hand.

„Vorig jaar hebben we helemaal kromgelegen om onze camper, een Russische OeAZ Boechanka, te kunnen kopen. We hadden eerst een tweedehands Volkswagenbusje, maar toen hingen we om de haverklap aan de lijn met de ANWB. In Mongolië had ik in een OeAZ gereden en was helemaal om. We hebben toen alles op alles gezet om een nieuw exemplaar naar Nederland te halen en vanbinnen te verbouwen. Het was een rib uit ons lijf, maar het is toch je huis, daar hadden we wat voor over.

„Daardoor hebben we afgelopen winter heel zuinig moeten leven. We zijn naar Portugal gereden om te gaan surfen. We deden voor 300 euro per maand boodschappen en verplaatsten ons weinig. Dus benzinekosten hadden we ook nauwelijks.”