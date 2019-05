‘Het mooie van nul zetels: op de bodem kunnen afzetten’

„Een hard gelag”, zo omschrijft SP-Kamerlid en campagneleider Bart van Kent de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Zijn partij neemt geen zitting in het parlement.

Kandidaat-Europarlementariër voor de PVV Olaf Stuger kan er nog over grappen. „Dat is het mooie van nul zetels, je weet dat je de bodem aantikt. En dan weet je dat je je daar op af kunt zetten om weer naar boven te gaan.”

Het traditionele ontbijt met campagneleiders op maandagochtend, in perscentrum Nieuwspoort, staat in het teken van twee bepalende momenten: het filmpje dat de SP maakte over ‘Hans Brusselmans’, waarmee de partij PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans direct en persoonlijk aanviel, en het debat tussen FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet en VVD-leider Mark Rutte.

De SP probeerde met het campagnefilmpje het beeld recht te zetten dat het rechts is om eurokritisch te zijn en links om pro-Europa te zijn. Of dat gewerkt heeft? Van Kent: „Met deze uitslag kunnen we niet stellen dat we een succesvolle campagne hebben gevoerd.”

Ook voor GroenLinks was Timmermans „vanaf dag één de concurrent”, zegt woordvoerder Diederik ten Cate. „En dit filmpje maakte voor iedereen duidelijk: Frans Timmermans doet mee aan de verkiezingen.” D66-Kamerlid en campagneleider Jan Paternotte: „D66 en GroenLinks hebben het meest last gehad van het Timmermans-effect. Als het aan ons had gelegen, was dit filmpje niet gemaakt.” Volgens Ten Cate was de uitslag heel anders geweest als Paul Tang en niet Timmermans de PvdA-lijst had aangevoerd.

Een reactie van Frans Timmermans op het filmpje liet lang op zich wachten. Campagneleider Sebastiaan Timmermans (geen familie van): „Wij hebben bewust niet gereageerd. Wat moet je hier nou op zeggen?”

Bij de VVD kwam de winst van de PvdA volgens campagnemedewerker Bas Erlings als een „totale verrassing”. De VVD richtte zich volledig op Thierry Baudet. „Dat kwam voort uit frustratie. FVD kreeg de free ride. Wij vonden dat er veel was wat kiezers moesten weten.” Het debat tussen Baudet en Rutte ziet hij als gelijkspel. Andere partijen hadden onderdeel willen zijn van die tweestrijd. Stuger (PVV): „Ik wil niet zeggen dat we anders drie zetels hadden gehad. Maar dit ging wel ten koste van ons.”