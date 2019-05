Franse politie arresteert verdachte explosie Lyon

De Franse politie heeft een man gearresteerd die verantwoordelijk wordt gehouden voor de explosie in Lyon afgelopen vrijdag. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner maandag aangekondigd. Er zijn geen details bekendgemaakt over de verdachte.

Vrijdag ontplofte rond 17.30 uur een pakketje voor de deur van een bakkerij in het centrum van Lyon. Dertien mensen raakten hierbij gewond, niemand verkeert in levensgevaar. Op beelden van bewakingscamera’s was te zien dat een gemaskerde man op een fiets een papieren zak achterliet, die vervolgens ontplofte.

Na de explosie vond de politie bouten en moeren, wat duidt op een zelfgemaakte bom. Na de ontploffing wist de dader te ontkomen, waarna de politie een klopjacht op touw zette. Zij verspreidde beelden en een beschrijving van de vermoedelijke dader. Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief van de dader was. De mogelijke aanslag is niet opgeëist.

