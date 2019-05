Focus op live acts zorgt op Lente Kabinet voor verrassing

Festival Lente Kabinet . Gezien 25/5, ‘t Twiske, Oostzaan. Inl. hetkabinetfestival.nl

Natuurgebied ’t Twiske warmde zaterdag op bij een voorzichtig zonnetje met de losjes ontspannen tropische funk van de Mauskovic Dance Band. De Nederlandse cumbiaband zorgde er met aanstekelijk licks en synthakkoorden voor dat er al vroeg werd gedanst op festival Lente Kabinet.

Lente Kabinet, Dekmantels tweedaagse proeftuin, is steevast uitverkocht en in acht jaar duidelijk gegroeid. Onderweg hoor je Spaans, Italiaans en Frans uit de monden van enthousiaste twintigers die voorbijschieten op huurfietsen. Twee elementen blijven onveranderlijk: de gemoedelijke sfeer op het terrein dat even groen is als de vegetarische menukaart en het grote aantal onbekende namen op de line-up.

Leuke verrassingen

Lente Kabinet was het festival waar The Black Madonna (het podium) doorbrak en markeerde de kickstart van David Vunks internationale carrière. Ook nu zijn er veel leuke verrassingen te ontdekken in het programma vol live acts en dj’s, waarvan zeker de helft vrouw is. De echte enthousiastelingen konden zaterdagmiddag om twee uur al verzamelen bij Cera Khin. De ogen strak in ’t kohl, de blik onverstoorbaar, begon de Tunesische compromisloos met de stevige houseklassieker ‘House Nation’ om daarna in rap tempo door te rammen met hardcore, super snelle acidhouse en drum ’n bass.

Ook Jameszoo speelde zaterdag een dansbare en gevarieerde set met Braziliaanse salsa, dubstep, bass muziek, hip hop en spelcomputeranthems. Maar de meest verassende dj-set kwam ongetwijfeld van vleesgeworden ‘feel good’-man Daniel Wang. Als een volleerd showmaster liet de New Yorkse dj-veteraan een platenhoes van Carol Douglas zien, met de vraag wie er nog meer verliefd is. Even later vroeg hij een jongen de wereldberoemde baslijn mee te neuriën van de volgende klassieker. De jongen wilde zijn microfoon prompt niet meer teruggeven. Als Wang niet het publiek vermaakte met verhalen over zijn platen, stond hij wel te dansen op de booth: hartverwarmend en besmettelijk.

Nieuw dit jaar was de ‘houten’ munt die je kreeg bij het inleveren van een vieze beker. Het was niet ideaal dansen, een zachte vieze beker in je broekzak, maar het werkte wel: er lag nauwelijks meer plastic op het terrein.

Live acts

Sinds vorig jaar heeft Lente Kabinet de focus verlegd naar live acts en die vormden zaterdag de absolute hoogtepunten. Theater in het vlees, dat hebben de breed lachende bandleden van het Napolitaanse ensemble Nu Guinea. Vier jaar geleden startten de twee toetsenisten (en dj’s), die inmiddels in Berlijn wonen, de band om nummers te maken in hun eigen Napolitaanse dialect. Hun eerste EP ontstond uit jamsessies, een jaar geleden bracht het duo een heerlijk zonovergoten album uit met Fela Kuti’s drummer Tony Allen.

Op het podium werd er afwisselend virtuoos gesoleerd op ‘Nuova Napoli’ door de saxofonist, die paars aanliep, en door de bassist die bijna zijn eigen baard opat met zijn permanente grimas. Hoogtepunt was de verschijning van de ‘Dame Edna’-zangers die met grootse gebaren en enorme brillen het Italo-gevoel van ‘Je Vulesse’ briljant vertolkten.

Daar had Gaika wat van kunnen leren. De Londense grime-artiest, ooit bekend als maker van progressieve trip hop, werkte bijna achteloos wat lijzige nummers af die klonken als doorsnee hitparademateriaal. Zijn stem verdronk in de autotune. Nee, dan Nihiloxica, de Oegandese drumband uit de Nyege Nyege-studio. „Zijn jullie klaar voor de club?”, vraagt de bandleider halverwege. De baganda-ritmes die het viertal eruit roffelden waren soms onnavolgbaar complex, de scheuten acid die de blonde toetsenist toevoegde omlijsten het geheel met langgerekte spookachtig tonen. Het was dwingende donkere, magische muziek, die later op de avond bij andere podia soms ontbrak.

Er zouden nog wat meer live acts kunnen worden geboekt in de hoek van de experimentele clubmuziek, maar het programma van zaterdag smaakte zeker naar meer.